La regina Camilla accetta diverse congratulazioni per Kate durante un'apparizione pubblica a Shrewsbury il 27 marzo 2024 e dice: «Sarà entusiasta». IMAGO/i Images

La regina Camilla sostiene la famiglia reale: in pubblico, accetta gli auguri di guarigione indirizzati a Kate e si dimostra una figura di supporto importante in un momento di crisi.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te La regina Camilla si schiera a favore della famiglia: in occasione di un'apparizione a Shrewsbury, raccoglie gli auguri per la principessa Kate.

Sia la nuora che il marito, il re Carlo III, sono in cura per un tumore.

L'ex «donna più odiata» della Gran Bretagna gode ora di una buona reputazione ed è uno dei pilastri più importanti della famiglia reale. Mostra di più

Durante una visita alla città inglese di Shrewsbury, la regina Camilla (76 anni) ha accettato dei manifesti per la principessa Kate, che ha recentemente reso pubblica una diagnosi di cancro. Uno dei cartelloni recitava «Invia il nostro amore a Kate» e raffigurava un cuore.

«Sarà entusiasta», ha detto Camilla a due ragazze mercoledì, come mostra un video del canale televisivo Sky News. L'episodio è stato condiviso su Instagram: «Che accoglienza meravigliosamente calorosa a Shrewsbury!».

La famiglia reale britannica sta affrontando due diagnosi di cancro. Dopo che il re Carlo III (75 anni) ha annunciato di avere un tumore, anche la nuora Kate (42 anni) si è rivolta al pubblico, spiegando che si sta sottoponendo a chemioterapia a titolo precauzionale dopo un'operazione.

La donna più odiata del Regno Unito

In questo momento né Carlo né Kate partecipano ad appuntamenti pubblici. Camilla, la moglie di Carlo, è quindi più in vista. Ma il re parteciperà alla tradizionale funzione religiosa dei reali la domenica di Pasqua. Secondo quanto hanno fatto sapere, l'erede al trono, il principe William (41 anni), sua moglie Kate e i loro figli non saranno presenti.

Camilla, giova ricordarlo, è stata la donna più odiata dal popolo britannico per decenni. Tra le altre cose, è stata etichettata come «suocera cattiva» o «adultera» e come una donna orribile che vuole impossessarsi della corona.

Camilla è preoccupata per l'amore della sua vita

La situazione non è cambiata solo a causa di ciò che sta succedendo in famiglia: da un po' di tempo a questa parte, Camilla, un tempo borghese, è una delle salvatrici, dei pilastri della famiglia reale. Lo dimostrano pure le sue ultime apparizioni in pubblico, dove la gente si è rivelata molto accogliente nei suoi confronti.

Camilla brilla per la Nazione e si preoccupa dell'amore della sua vita e di sua nuora. Solo l'anno scorso ha partecipato a 233 appuntamenti ufficiali, un'impresa non facile, per cui all'inizio di marzo si è presa qualche giorno di riposo per recuperare lontano dagli occhi del pubblico.