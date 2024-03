Harry voleva esser d'aiuto ma William ha impedito il suo ritorno

Poiché anche Kate e Carlo sono assenti per motivi di salute, si dice che Harry abbia voluto aiutare i reali. William ha messo un freno a tutto questo. imago images/APress

L'ex maggiordomo della famiglia reale Paul Burrell ha dichiarato in un'intervista che per Harry «non c'è modo di tornare indietro. Sono state dette troppe cose, William ha posto un limite».

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex maggiordomo dei reali dice che il tempo di Harry come parte della famiglia reale è finito.

William ha già troppe cose in ballo e ha già «tirato le somme».

La Regina Elisabetta II aveva già detto a Harry che non avrebbe potuto lavorare per la famiglia se avesse vissuto negli Stati Uniti. Mostra di più

Il principe Harry ha voluto correre in aiuto della sua famiglia per stare al loro fianco nell'attuale momento di crisi. Ma suo fratello William «ne ha abbastanza», dice l'ex maggiordomo reale.

Come spiega Paul Burrell in un'intervista al British Mirror, il difficile inizio d'anno per la famiglia reale ha portato a «cambiare le cose» in famiglia, perché non potevano andare avanti così.

I Windsor sono attualmente impegnati in un programma molto ridotto, poiché re Carlo III si sta sottoponendo a un trattamento contro il cancro e la principessa Catherine non ha impegni ufficiali fino a dopo Pasqua a causa di un'operazione all'addome, di cui non si sa nulla, avvenuta già diverse settimane fa.

William non si fida più di Harry

Burrell aggiunge anche che la Principessa Anna è «l'unica persona» che potrebbe salvare la famiglia. Viene spesso descritta come il membro più laborioso della famiglia. William e Kate avrebbero dovuto prendere il posto di Carlo, ma a causa dell'assenza della principessa, William è «troppo impegnato con la sua famiglia».

Harry nei suoi piani aveva previsto di «indossare un'uniforme e fare qualche lavoretto per William e Carlo». Ma che ciò accada sembra improbabile perché il fratello non si fida più di lui. La Regina, a suo tempo, aveva già avvertito Harry che non avrebbe potuto vivere negli Stati Uniti e continuato a svolgere i compiti reali.

Al dilà di questa considerazione, William ha già «tirato le somme», il che significa che Harry è ormai per sempre il principe in esilio. «Il suo lavoro come membro della famiglia reale è finito», conclude Paul Burrell.