William e Harry ai funerali della defunta Regina Elisabetta II davanti al Castello di Windsor. Archivbild: dpa

Il Principe William onora la sua defunta madre durante una cerimonia di premiazione. Il fatto che suo fratello, il Principe Harry, avrebbe dovuto partecipare solo in un secondo momento, non è l'unica cosa che ha causato speculazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Un premio in memoria della Principessa Diana intende onorare i giovani per il loro impegno sociale.

Il Principe William ha partecipato alla cerimonia di premiazione senza il fratello Harry.

Il Principe William ha ricordato la sua defunta madre, la Principessa Diana, in occasione di una cerimonia di premiazione, ma senza fare una comparsa insieme al fratello, il Principe Harry.

«Mia madre mi ha insegnato che tutti hanno il potenziale per dare qualcosa in cambio; che tutti i bisognosi meritano una mano nella vita», ha detto William (41 anni) all'agenzia di stampa britannica PA giovedì sera a Londra.

Più tardi, anche Harry (39 anni) ha parlato ai vincitori del Legacy Award in collegamento video.

Il quotidiano Times ha interpretato il fatto che non fosse prevista un'apparizione congiunta come un segno della continua spaccatura tra i fratelli. Un giornalista di ITV ha dichiarato che non era stato possibile riunire i due nella stessa stanza per la consegna del premio.

Relazione difficile

Il premio, assegnato in memoria della Principessa Diana (1961-1997), morta in un incidente stradale, intende onorare i giovani per il loro impegno sociale.

I figli di Diana, William e Harry, sono considerati in disaccordo tra loro. Harry si è ritirato dai suoi doveri reali insieme alla duchessa Meghan. Ora vivono negli Stati Uniti con i loro due figli.

Il rapporto con la famiglia reale nel Regno Unito è considerato in frantumi a seguito di varie accuse.

