Tucker Carlson, il noto ex conduttore della Fox che ha di recente intervistato Vladimir Putin, è stato vittima di uno scherzo da parte di una coppia di Youtuber inglesi, Josh & Archie, già famosi per questo tipo di imprese.

Tucker Carlson in un'immagine del 2022ö IMAGO/USA TODAY Network

Uno di loro si è fatto intervistare dal celebre giornalista, amico di Trump, facendosi passare per il consulente digitale della principessa Kate Middleton, al centro delle polemiche per la foto manipolata diffusa nel giorno della mamma britannico.

Una beffa svelata dagli stessi autori che ormai è diventata virale sui social.

Tutto ha avuto inizio quando uno dei due, Archie Manners, ha inviato una semplice mail alla tv di Carlson, presentandosi come l'ex creatore di contenuti digitali del principe e della principessa del Galles e raccontando di essere stato licenziato in tronco in seguito all'alterazione dell'ormai celebre fotografia.

Un documento visibilmente falso

Una collaboratrice di Carlson, come si vede e si sente nella ricostruzione della storia pubblicata dai due youtuber, per telefono ha chiesto una lettera intestata che certificasse la veridicità del loro incarico.

Ovviamente i due non hanno battuto ciglio e hanno soddisfatto la richiesta inviando via mail un contratto ovviamente falso, con tanto di marchio taroccato della Casa reale inglese.

A rendere tutto ancora più surreale, la postilla inserita in questo falso documento secondo cui la Casa reale avrebbe avuto il diritto di amputargli un arto qualora non avesse superato il periodo di prova.

«Ho modificato un albero di Natale sulla foto»

Tuttavia la redazione di Carlson non ha fatto caso alle assurdità contenute nel documento falso e hanno dato il loro via libera all'intervista con Archie Manners.

Il ragazzo è stato quindi regolarmente invitato in uno studio di Londra per il collegamento.

Nel corso dell'intervista, il falso consulente ha detto di essere stato licenziato per negligenza: «il montaggio che ho fatto è stato scoperto. La foto è stata scattata dallo zio di Middleton durante le festività natalizie e ha dovuto modificare un albero di Natale dallo sfondo».

I due hanno deciso di raccontare la verità

Parole accolte con entusiasmo da Carlson: «È una storia fantastica!». Tutta l'intervista sarebbe andata in onda in streaming all'inizio della prossima settimana, ma i due ragazzi hanno deciso di svelare subito lo scherzo: «Abbiamo raccontato tutto perché non volevamo che questa disinformazione fosse condivisa con i 12,6 milioni di follower di Carlson».

Ma una soddisfazione se la sono presa: «Sono riuscito ad accarezzare l'ego di Carlson dicendo la scemenza che stavo dando l'esclusiva a lui, l'ex uomo della Fox perché i media mainstream nel Regno Unito non l'avrebbero mandata in onda», ha raccontato il giovane.

SDA