Putin: «Stiamo facendo un talk show o una conversazione seria?»

Licenziato da Fox News, corteggiato dal Cremlino a Mosca: Tucker Carlson è il primo giornalista statunitense a cui è stata concessa un'intervista con il leader del Cremlino dall'inizio della guerra in Ucraina. Ed evita le domande critiche.

L'intervista di 127 minuti a Vladimir Putin (a destra) è apparsa sul sito web di Tucker Carlson e sulla piattaforma X, ex Twitter. Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato un'intervista a un presentatore occidentale per la prima volta dopo la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina.

L'intervistatore? L'ex personaggio di Fox News Tucker Carlson.

Nel corso della conversazione, Putin ha parlato del motivo per cui l'Ucraina appartiene storicamente alla Russia.

Ha inoltre sottolineato che Mosca non ha intenzione di attaccare altri Stati della NATO.

Tucker Carlson è stato ripetutamente accusato di essere vicino alla Russia e di diffondere dichiarazioni false e teorie cospiratorie. Mostra di più

Il presidente russo Vladimir Putin si è lasciato intervistare dettagliatamente da un giornalista statunitense per la prima volta dall'inizio della guerra d'aggressione contro l'Ucraina.

In un'intervista con il conduttore di talk show di destra Tucker Carlson, il leader del Cremlino ha detto, tra le altre cose, che un'invasione russa degli Stati NATO di Polonia e Lettonia è «completamente fuori questione», con un'eccezione.

Quando gli è stato chiesto se potesse immaginare uno scenario in cui avrebbe inviato truppe russe in Polonia, Putin ha risposto: «Solo in un caso: se la Polonia attacca la Russia».

L'intervista, della durata di 127 minuti, è stata registrata martedì e pubblicata la sera stessa. Il personaggio televisivo Carlson, noto per aver diffuso fake news e teorie cospirative presso il suo ex datore di lavoro Fox News, non ha messo in discussione le lunghe osservazioni di Putin.

I critici avevano già individuato in questo fatto, prima dell'intervista, un motivo per cui il leader del Cremlino avrebbe dovuto concedere un'intervista all'americano.

Come previsto, Putin ha dominato la conversazione, mentre Carlson si è astenuto dal descrivere la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina come tale o dal parlare di invasione.

All'inizio Putin ha persino scherzato brevemente con lo stesso conduttore: «Stiamo facendo un talk show o una conversazione seria?». Un'affermazione che ha suscitato una risata nervosa da parte di Tucker Carlson.

Putin ha poi spiegato che la Russia non ha alcun interesse in Polonia, Lettonia o altri Paesi e che i timori di un attacco russo sono quindi fuori luogo.

«Perché dovremmo farlo? Semplicemente non abbiamo alcun interesse». È contro il buon senso farsi coinvolgere in «una sorta di guerra globale». Putin ha accusato gli Stati della NATO di intimidire le proprie popolazioni con la scusa di una «minaccia russa immaginaria».

È importante notare che prima dell'attacco a sorpresa all'Ucraina, Putin aveva anche escluso categoricamente che si trattasse di un attacco a lungo termine.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Putin ha dichiarato, verso la fine dell'intervista, di essere pronto al dialogo: il momento dei colloqui è arrivato perché l'Occidente ha dovuto rendersi conto di non poter vincere militarmente il conflitto.

«Prima o poi si arriverà a un accordo», ha detto Putin. «Una volta presa coscienza di questo, loro (l'Occidente, ndr) dovranno pensare a cosa fare dopo».

La dissolutezza fino al XIII secolo

L'intervista registrata a Mosca è apparsa sul sito web di Carlson e sulla piattaforma X, ex Twitter.

Putin ha esordito con lunghe osservazioni sulla storia della Russia, risalendo al XIII secolo e consegnando a Carlson una cartella di documenti «affinché non pensiate che mi stia perdendo qualcosa».

Durante l'intervista, ha nuovamente giustificato l'invasione russa dell'Ucraina con presunte rivendicazioni territoriali storiche e ha criticato aspramente la NATO e gli Stati Uniti.

Carlson ha lasciato che il leader del Cremlino finisse di parlare, intervenendo raramente, ma a volte ha fornito assist retorici per Putin. A un certo punto, ha interrotto le divagazioni storiche del presidente russo: «Può dirci in quale periodo? Sto perdendo la cognizione di dove siamo nella storia».

Il giornalista statunitense Gershkovich presto libero?

Alla fine, si è rivolto direttamente a Putin a proposito del giornalista statunitense Evan Gershkovich, detenuto in Russia, chiedendo se ci fosse qualche possibilità di liberarlo. Putin si è detto disposto a parlare e ha accennato alla possibilità di uno scambio di prigionieri. «Non ha senso tenerlo in prigione in Russia», ha detto il leader del Cremlino.

Gli Stati Uniti dovrebbero invece pensare a come contribuire a una soluzione. Ulteriori dichiarazioni di Putin potrebbero essere interpretate nel senso che l'assassino di Tiergarten, Vadim K., condannato all'ergastolo in Germania nel dicembre 2021, potrebbe essere rilasciato.

Il giornalista statunitense Evan Gershkovich, nella foto mentre si reca dal tribunale alla prigione, è detenuto in Russia dal marzo 2023. KEYSTONE

A dicembre, la Casa Bianca ha annunciato che Mosca aveva rifiutato l'offerta di Washington di rilasciare il giornalista, che lavora per il Wall Street Journal. Gershkovich è stato arrestato alla fine di marzo 2023 durante un viaggio per un reportage a Ekaterinburg, negli Urali.

La procura russa lo ha accusato di spionaggio. L'americano di origini russe e il giornale respingono le accuse, così come il governo statunitense.

Teorie del complotto, notizie false e discorsi d'odio

Carlson aveva pubblicizzato per giorni l'intervista preregistrata come un grande evento mediatico.

È probabile che la conversazione con il 54enne conduttore di talk show sia servita da gradito palcoscenico per il leader del Cremlino, criticato a livello internazionale, in vista delle elezioni presidenziali in Russia del 17 marzo, come ha osservato la politologa russa Tatyana Stanovaya.

Putin ha utilizzato Carlson per i propri scopi, al fine di ottenere accesso al pubblico statunitense. In particolare, i sostenitori del repubblicano Donald Trump, che vuole tornare alla Casa Bianca, sono meno critici nei confronti di Putin rispetto a molti loro compatrioti.

L'ex presentatore di Fox News Carlson raggiunge un pubblico di milioni di persone attraverso i social network. L'anno scorso è stato licenziato dall'emittente statunitense arci-conservatrice senza fornire alcuna motivazione.

Per anni ha condotto un programma serale molto apprezzato. Carlson lo ha usato per incitare all'odio contro il Partito Democratico e contro le minoranze con false accuse. Poco dopo aver lasciato Fox News, ha iniziato un proprio programma su X.

Kirby mette in guardia dalle parole di Putin

Il direttore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha sottolineato che nulla di quanto detto nell'intervista deve essere preso per buono. «Ricordate che state ascoltando Vladimir Putin», ha detto giovedì a Washington.

Nel frattempo Carlson ha già lasciato Mosca. Il sito web di notizie «Semafor» ha riferito che ha incontrato anche Edward Snowden prima della sua partenza.

L'informatore statunitense, che nel 2013 ha reso pubblica la portata delle pratiche di sorveglianza e spionaggio globale degli Stati Uniti, vive in esilio in Russia da circa dieci anni.

Per ora non sono noti ulteriori dettagli sul presunto incontro.

dpa / klm