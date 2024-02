La grande offensiva che Vladimir Putin starebbe pianificando nel nord del fronte è di cattivo auspicio per gli aggressori. D'altra parte, l'esercito russo sta facendo progressi ad Avdiivka: la città potrebbe presto cadere.

In questa foto tratta da un video pubblicato dal Servizio Stampa del Ministero della Difesa russo venerdì 29 dicembre 2023, un soldato dell'esercito russo spara un missile anticarro Kornet contro una postazione ucraina. AP

Hai fretta? blue News riassume per te Vladimir Putin vuole dimostrare i successi militari prima delle elezioni di marzo.

Sarebbe prevista una grande offensiva nei pressi di Kupjansk, in cui 40.000 russi dovranno affrontare 20.000 ucraini.

Il terreno di Kupjansk offre grandi vantaggi per la difesa.

Più a sud l'esercito russo si prepara ad avanzare fino al fiume Oskil.

La situazione ad Avdiivka è «critica». E ciò non è dovuto allo pseudo sfondamento nel sud-est, ma all'avanzata nel nord.

Queste avanzate sarebbero state possibile grazie a mantelli che nascondono l'immagine termica dei soldati russi di notte. Mostra di più

Dal 15 al 17 marzo, la Russia eleggerà il suo presidente per l'ottava volta. Tra il 23 febbraio e l'8 marzo, il presidente in carica intende pronunciare il suo discorso sullo stato della nazione in televisione.

È ovvio che Vladimir Putin voglia avere dei successi militari in Ucraina. L'esercito sta quindi portando avanti la sua offensiva invernale, indipendentemente dalle perdite talvolta pesanti che subisce nel processo.

Un nuovo attacco su larga scala sta per iniziare nel nord del fronte: 40.000 soldati, 500 carri armati, 600 veicoli blindati e centinaia di pezzi d'artiglieria saranno schierati nei pressi di Kupyansk, riporta «Forbes».

Offensiva di Kupjansk: il terreno aiuta i difensori

Sembra una forza consistente - e le truppe russe sono già a Synkivka, a nord della città chiave di Kupjansk. Nel contempo, Mosca sta facendo pressione su questa sezione del fronte da est. Tuttavia, il nemico non solo ha rafforzato la difesa con personale fresco, ma ha anche spostato delle truppe del genio a Kupyansk.

La situazione nei pressi di Kupjansk. Military Land

Secondo la Reuters, da dicembre stanno scavando trincee, costruendo bunker e allestendo posizioni difensive. Come se non bastasse, il terreno offre un vantaggio ai difensori: il fiume Oskil (A) funge da barriera naturale.

Ampi campi (B) impediscono alle forze di muoversi senza essere riconosciute. Una palude (C) protegge Kupjansk a est. E le poche strade di accesso (X) sono facili da controllare.

Il fiume Oskil (A), gli ampi campi (B) e le paludi (C) e le poche strade di accesso (X) facilitano la difesa di Kupjansk. Google Earth/phi

Secondo Forbes, 20.000 soldati sono pronti da parte ucraina, supportati tra l'altro dalla 3a e 4a brigata corazzata. Un problema è rappresentato dal fatto che l'artiglieria russa può prendere la mira sugli obiettivi senza dover temere il fuoco di ritorno a causa della generale mancanza di munizioni.

Kupjansk sarà ora incenerita?

«La situazione permette alla Russia di perseguire un approccio già noto», avverte Ukrainian Frontelligence Insight: «La distruzione sistematica delle aree urbane, che le rende indifendibili». La tattica è già visibile: «Le nostre immagini satellitari mostrano danni sostenuti e intensi da parte dell'artiglieria».

Le truppe russe avanzano verso ovest lungo la linea Swatowe-Kreminna. Il terreno qui è vantaggioso per gli attaccanti: degrada verso il fiume Oskil, che il Cremlino vuole stabilire come nuova linea del fronte.

Le forze di Mosca stanno già attaccando località sulle rive del fiume come Terny e Yampolivka, che si trovano a ovest di Kreminna. Stanno per attaccare anche Torske: da lì a Lyman ci sono solo 11 chilometri.

Si combatte anche intorno a Bachmut, città completamente distrutta: i punti focali sono il villaggio di Bohdanivka a nord-ovest e Klishchivka e Andriivka a sud.

Awdijwka: una pseudo svolta nel sud-est del Paese

Da Bachmut e Andriivka, ci spostiamo 42 chilometri più a sud fino ad Avdiivka, che sta subendo lo stesso destino della prima città. Circa 1000 degli ex 30.000 cittadini vi resistono ancora: la BBC mostra come vengono evacuati dagli agenti di polizia. La situazione è grave: le truppe russe stanno combattendo nei quartieri. Ma ciò non è dovuto all'apparente irruzione dei russi attraverso un tubo fognario.

A sud-est di Avdiivka c'erano tre forti linee di difesa, due delle quali avevano un bunker (cerchio giallo). Le truppe russe sono riuscite ad aggirarle attraverso un tubo e a pugnalare alle spalle i difensori. YouTube/Reporting from Ukraine

Reporting from Ukraine spiega l'approccio: la difesa ucraina a sud-est consiste in una linea di trincee tra un'auto e la ferrovia, una seconda linea con bunker dietro i binari e una linea con bunker più vicina alla città vicino a un ristorante. Gli attaccanti sono stati in grado di aggirare queste linee attraverso il tubo sotterraneo.

Nel contrattacco ucraino, la posizione vicino al ristorante è stata riconquistata e la testa di ponte è stata attaccata. YouTube/Reporting from Ukraine

Il problema per i russi: i rifornimenti per la testa di ponte vengono consegnati solo a pezzi attraverso il sistema fognario o i lanci dei droni. Dopo che i soldati ucraini si sono inizialmente ritirati a causa dell'attacco nelle retrovie, il ristorante è stato riconquistato in un contrattacco e la testa di ponte è stata presa sotto tiro.

Avdiivka: le cose si stanno facendo davvero difficili per gli ucraini del nord

L'obiettivo di Kiev è ora quello di trovare e distruggere l'ingresso del tubo per dissolvere la testa di ponte russa. Il problema: a nord gli attaccanti sono avanzati fino alla città. Stanno aggirando il quartiere industriale pesantemente fortificato.

Nuove tattiche: piccoli gruppi di fanteria sono avanzati di notte nel quartiere della dacia. Gli ucraini hanno quindi dovuto abbandonare le posizioni a nord della cava. YouTube/Reporting from Ukraine

Mentre i precedenti attacchi con unità meccanizzate sono falliti, Mosca ha ora condotto sul campo piccoli gruppi di fanteria. Hanno conquistato il quartiere delle dacie sul lago. Da lì sono penetrati nei sobborghi settentrionali della città. Per evitare di essere circondati, i difensori hanno dovuto ritirarsi verso est.

Le truppe russe sono state respinte dalla periferia al quartiere della dacia a nord-ovest della cava. YouTube/Reporting from Ukraine

In un contrattacco, le forze ucraine sono riuscite a respingere gli attaccanti dai sobborghi. Ma perché i russi sono riusciti ad arrivare così lontano?

Secondo Reporting from Ukraine, hanno usato dei mantelli per nascondere le loro immagini termiche. Per questo motivo non sarebbero stati notati durante l'avanzata notturna.

Punto luminoso Krynky

Quanto a lungo potrà essere tenuta Avdiivka in queste circostanze è discutibile. Fino a poco tempo fa il rapporto delle perdite sarebbe stato di 1 a 20 a favore di Kiev. Ma quando si tratta di combattimenti in strada, questa cifra scende rapidamente - vedi Bachmut. Allo stesso tempo, la 110ª Brigata meccanizzata, che difende il centro della città, non ha molta esperienza e, soprattutto, è ormai esausta.

Inoltre, i russi nel quartiere della dacia sono a solo un chilometro dall'importante strada 00542, essenziale per i rifornimenti ucraini. «La situazione in città è critica», scrive il giornalista ucraino Andriy Tsaplienko su Telegram. «Il destino di Avdiivka si sta decidendo in questi giorni».

Buone notizie per Kiev arrivano al momento solo da Krynky, dove le forze ucraine sono riuscite almeno a piazzare una bandiera. Se questa sia ancora lì è un'altra questione. Le forze armate continuano a causare ingenti danni agli aggressori con i droni.

L'inconveniente è che le condizioni meteorologiche devono essere favorevoli al loro volo. I russi, quindi, colpiscono soprattutto quando c'è la nebbia.