Solo problemi: ecco come Kiev sta cambiando le sue tattiche

Basta con le dichiarazioni di facciata: sia il ministro della difesa che il capo dei servizi segreti ucraini mettono le carte in tavola. La situazione di Kiev è grave, chiariscono in un'offensiva di pubbliche relazioni in Europa e negli Stati Uniti.

Hai fretta? blue News riassume per te Mancanza di munizioni per l'artiglieria e di sostegno occidentale: il ministro della difesa e il capo dell'intelligence ucraini stanno ammettendo pubblicamente la gravità della situazione in Ucraina.

Nel contempo, l'esercito russo continua la sua offensiva invernale. I punti focali? Il nord del fronte e il Donbass.

Esaurimento russo, droni interni e risveglio dell'UE: ecco cosa fa sperare Kiev.

La diplomatica statunitense Nuland promette a Vladimir Putin «belle sorprese sul campo di battaglia» e prevede «grandi successi per l'esercito ucraino quest'anno».

L'armata di Kiev festeggia piccoli successi nel sud e l'esercito russo quelli un po' più grandi nel nord. Il Cremlino subisce pesanti perdite nel Donbass. Mostra di più

È solo una voce o il presidente Volodymyr Zelensky ha voluto licenziare il comandante in capo delle forze armate, Valery Salushny? In ogni caso, a Vladimir Putin la cosa piace. L'intera faccenda è un disservizio per il morale delle truppe ucraine, che comunque non hanno nulla per cui ridere al momento.

Kiev sta infatti suonando il campanello d'allarme: Bloomberg riporta che Rustem Umjerov ha descritto la gravità della situazione all'UE. Il suo esercito è in inferiorità numerica di tre a uno, avverte il ministro della difesa.

La carenza di munizioni per l'artiglieria è palese: ogni giorno sono disponibili solo 2.000 proiettili per la linea del fronte lunga 1.500 chilometri.

From HUR's Vadym Skibitsky:

-Russia produced ~2 million 122mm/152mm artillery rounds in 2023 and received 1 million 122mm/152mm rounds from North Korea

-Russia produces ~115-130 "strategic" (>350km range) missiles per month

-~330-350 Shahed drones can be produced per month pic.twitter.com/SxTx0k4pvx — Rob Lee (@RALee85) January 15, 2024

Kyrylo Budanov sta cantando la stessa canzone negli Stati Uniti. Il direttore dell'intelligence militare avverte alla CNN che «le munizioni sono uno dei fattori più decisivi della guerra».

Per quanto riguarda il sostegno dell'Occidente, afferma: «Abbiamo davvero bisogno di questo aiuto». E il 38enne accenna a ulteriori attacchi in territorio russo: la popolazione di quel Paese vedrebbe «il vero quadro» della guerra. «Questo è utile».

NEW: The anticipated Russian 2024 winter-spring offensive effort is underway in the Kharkiv-Luhansk Oblast border area. 🧵(1/8) pic.twitter.com/4IUSIfHoif — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 31, 2024

Kiev starebbe cambiando tattica: rendere pubblici i problemi che affliggono l'Ucraina sarebbe l'ultima possibilità per invertire la tendenza, conclude «War on the Rocks».

Nello stesso momento, Mosca sta approfittando della sua acuta debolezza e sta portando avanti la propria offensiva invernale, ammette Budanov, concentrandosi sulla sezione settentrionale del fronte e sul Donbass, compresa Avdiivka.

Ecco cosa fa sperare Kiev

Ma non ci sono solo nubi scure che incombono sui campi di battaglia dell'Ucraina: Budanov ritiene che l'offensiva invernale russa sarà «completamente esaurita» entro la primavera, un'opinione con cui concorda l'Institute for the Study of War (ISW).

Secondo Budanov, Kiev sta raccogliendo le forze per una controffensiva che sarà geograficamente limitata.

Updated German list of military aid to Ukraine:

• 24 Armoured Personnel Carriers

• 4 tracked all-terrain vehicles Bandvagn 206 (BV206)

• IRIS-T SLS missiles

• 3 mine clearing tanks WISENT 1

• 1 bridge-laying tank BEAVER

• 14 mine ploughs

• 1 naval mine clearance system

•… pic.twitter.com/NW3wlwbXVs — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 31, 2024

Anche l'industria nazionale dei droni, che in un certo senso relativizza la mancanza di munizioni per l'artiglieria, è incoraggiante. «Ci saranno più droni», ha promesso venerdì il ministro della difesa Umjerov in occasione di una conferenza con il ministro del digitale Mychajlo Fedorov e 120 produttori con i quali saranno stipulati «contratti a lungo termine» per garantire una produzione costante.

The German arms industry is stepping up. Factories, which would have taken a decade to be built, are now constructed within months, so Rheinmetall (@RheinmetallAG) CEO Armin Papperger. Other companies such as Hensoldt (@hensoldt) declared their readiness even on February 24,… pic.twitter.com/2st5UPGZQE — (((Tendar))) (@Tendar) January 29, 2024

Inoltre gli europei stanno accelerando il passo: mentre hanno sostenuto Kiev con attrezzature militari per un valore di 28 miliardi di euro fino alla fine del 2023, quest'anno saranno solo 21 miliardi.

L'UE ha anche rotto il blocco dell'Ungheria e sta sbloccando altri 50 miliardi di euro di aiuti di Stato all'Ucraina, che saranno erogati entro il 2027.

Perché gli aiuti continuano ad arrivare dagli USA?

Pure negli Stati Uniti c'è una situazione di blocco, ma anche se gli aiuti all'Ucraina sono stati congelati, la Casa Bianca continua a trovare modi per aiutare.

Il presidente ha copiato da Berlino «lo scambio di anelli»: «Joe Biden arma la Grecia perché la Grecia possa armare l'Ucraina e i repubblicani filorussi non possono fermarlo», titola «Forbes».

💭🇫🇷🇩🇪 France is also negotiating with Germany regarding the exchange of Taurus for SCALP missiles for Ukraine, — Bloomberg



The SCALP EG and Storm Shadow are identical except for how they integrate with the aircraft. pic.twitter.com/yQoIMmHpjH — Sharky 🇬🇧 🤝 🇺🇦 (@Jamie04381095) January 25, 2024

Qual è il trucco? Biden può dichiarare superfluo l'equipaggiamento militare, assegnargli un valore come zero dollari e consegnarlo agli alleati che devono semplicemente trasportarlo.

Atene darebbe quindi a Kiev sistemi di difesa aerea come Hawk, S-300, Tor, Osa e SU-23 in cambio dell'equipaggiamento degli Stati Uniti.

E proprio mentre l'Ucraina sta esaurendo le sue scorte di ATACMS, arrivano nuove munizioni statunitensi, per la cui produzione la Boeing è già stata pagata l'anno scorso.

"Putin will have surprises on the battlefield. Ukraine will make powerful gains," Victoria Nuland said



She added that long-range GLSDB missiles are already on their way to the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/ORtKoh5I6K — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2024

La bomba di piccolo diametro lanciata da terra (GLSDB) viene sparata con sistemi Himars o MLRS e ha una gittata di 150 chilometri. Scivola in fase di avvicinamento finale e quindi emette poco calore, può orientarsi indipendentemente dal GPS, ha una bassa segnatura radar ed è quindi difficile da intercettare.

«Il signor Putin avrà delle belle sorprese», ha detto la diplomatica statunitense Victoria Nuland venerdì a Kiev e allo stesso tempo prevede «forti successi per l'esercito ucraino quest'anno».

I successi di Putin? «I risultati si vedono da soli»

In tutto ciò, la Russia mantiene l'iniziativa al fronte, ma il capo dell'intelligence Budanov mantiene la calma: «È come una regola del gioco: tu fai una mossa, il nemico fa una mossa. Ora è il turno del nemico. Finirà e poi inizierà il nostro».

Sull'andamento dell'offensiva invernale russa, si limita a dire: «I risultati li vedete da soli».

⚡️Launch of the 🇺🇸American AGM-88 HARM anti-radar missile by a 🇺🇦Ukrainian MiG-29 fighter pic.twitter.com/ozFWvPBsFl — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) January 30, 2024

La controffensiva ucraina potrebbe aver luogo sulle rive del fiume Dnipro: è giusto che la Francia voglia fornire altri sistemi di artiglieria Caesar, strati di ponti EFA e attrezzature per il dragaggio delle mine.

Secondo Kiev, la testa di ponte a Krynky, nell'oblast' di Kherson, è stata recentemente ampliata. Questo non può essere verificato.

Situazione nei pressi di Robotyne. In blu: territorio recentemente conquistato dall'Ucraina. DeepStateMap

Anche nell'oblast' di Zaporizhzhya ci sono stati degli avanzamenti: dopo un attacco russo, l'esercito ucraino ha recuperato terreno a ovest di Verkhove.

L'intera colonna russa è stata messa in fuga

Più si procede verso nord-est lungo il fronte, più le forze di Kiev sono però sotto pressione. Per la maggior parte, riescono a respingere gli attacchi russi: la 72esima brigata ha appena provocato un'agitazione nei pressi di Novomychaylivka.

Novomychaylivka si trova a sud-ovest di Donetsk, al centro dell'immagine. MilitaryLand

Il 30 gennaio, la 72esima brigata ha distrutto un'intera colonna russa, ha annunciato su Telegram.

Tre carri armati T-72, sette veicoli corazzati MB-LT e un veicolo da combattimento di fanteria BMP sono stati colpiti e disattivati dai droni nel giro di tre ore. Anche i rappresentanti russi sono scioccati dai video corrispondenti.

Russians channels shocked by annihilation of a russian advancing column in Novomikhaylivka on 30 January. Huge channels are sharing footage where in just 3 hours, 3 tanks, 7 MT-LBs and 1 BMP were destroyed.



As if it’s anything new from the second army in the world. pic.twitter.com/zSYYmTCvKu — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 31, 2024

E nel frattempo continuano i pesanti combattimenti ad Avdiivka. L'attenzione si concentra sul nuovo vettore di attacco russo nel sud della città: gli aggressori sono riusciti ad avanzare in profondità attraverso il sistema fognario.

The current situation in Avdiivka according to the latest information. The footage above is considered fighting in the gray zone. pic.twitter.com/uIUTCWc2kC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2024

Si tratta di una svolta, ma non della Svolta: se l'esercito ucraino riuscirà a portare a termine un contrattacco nel punto giusto, potrà accerchiare le punte di lancia russe. E a Bachmut si sta combattendo soprattutto a sud della città.

Klishchivka e Andriivka rimangono i punti focali a sud di Bachmut. MilitaryLand

Nel nord del fronte, l'esercito russo ha guadagnato territori che potrebbero essere tatticamente validi se le aree possono essere tenute.

Si tratta di un'area nella foresta a nord di Synkivka, che si trova a nord della città chiave di Kupjansk. Gli uomini di Mosca stanno guadagnando terreno anche a ovest di Svatove.