Quasi nessuno crede che Boris Nadezhdin abbia davvero una possibilità, ma l'inaspettato sostegno alla sua candidatura presidenziale in Russia è davvero notevole.

Boris Nadezhdin è uno dei pochi politici di opposizione rimasti in Russia. Vuole candidarsi contro Putin alle prossime elezioni presidenziali.

Il 60enne ha bisogno di 100.000 firme. Ma sarà la commissione elettorale russa a decidere in ultima istanza sulla sua candidatura.

Nadezhdin ha chiesto apertamente la fine della guerra in Ucraina e la mobilitazione di uomini per le forze armate russe, nonché un dialogo con l'Occidente.

Si formano lunghe code agli eventi organizzati dall'avversario di Putin, non solo nelle grandi città, ma anche nelle province. Mostra di più

Nonostante il gelo che imperversa in molte città russe, la gente fa la fila per firmare il proprio sostegno a un oppositore del presidente Vladimir Putin. Considerando la persecuzione sempre più dura nei confronti di tutti coloro che vanno contro il capo del Cremlino, l'afflusso degli ultimi giorni è davvero sorprendente.

Boris Nadezhdin, che vuole candidarsi alle elezioni del 17 marzo, sta quindi diventando sempre più un problema per Mosca. Si tratta ora di capire se le autorità autorizzeranno effettivamente la sua candidatura.

Il 60enne è uno dei pochi politici di opposizione rimasti nel Paese. Ha chiesto apertamente la fine della guerra in Ucraina e la mobilitazione di uomini per le forze armate russe e di avviare un dialogo con l'Occidente. Molti altri che lo hanno fatto sono stati arrestati e in alcuni casi severamente puniti.

Nadeschdin ha bisogno di 100.000 firme

È molto improbabile che Nadezhdin possa effettivamente vincere le prossime elezioni contro Putin, che secondo i sondaggi è ancora popolare.

Ma le lunghe code sono di per sé comunque un raro segno di protesta, ribellione e ottimismo. «La raccolta delle firme è andata sorprendentemente bene per noi», ha dichiarato Nadezhdin all'agenzia di stampa AP di Mosca. «A essere onesti, non ce lo aspettavamo».

L'oppositore del capo del Cremlino si presenta come candidato del partito «Iniziativa dei Cittadini». Poiché questo movimento non è rappresentato in Parlamento, ha bisogno di almeno 100.000 firme per assicurarsi un posto sulla scheda elettorale.

E le sottoscrizioni non devono provenire tutte dalle città più grandi e più progressiste: devono essere più di 2.500 in ciascuna delle decine di regioni del Paese.

In una delle code a San Pietroburgo, Alexander Rakitjanski racconta all'AP di aver attraversato una fase di apatia in cui sentiva di non poter fare nulla, ma ora vede la candidatura di Nadezhdin come un'opportunità per esercitare i suoi diritti civili. Originario di Belgorod, vicino al confine ucraino, sostiene il 60enne anche nella speranza che gli attacchi alla sua città natale cessino.

Lunghe code anche nelle province

I video online mostrano lunghe code di sostenitori del politico non solo nelle metropoli di Mosca e San Pietroburgo, ma anche nel sud di Krasnodar, Saratov e Voronezh e a est degli Urali a Ekaterinburg. Anche a Yakutsk, in Siberia, fino a 400 persone al giorno hanno sfidato i -40 gradi per firmare la petizione.

«Le condizioni meteorologiche non sono perfette. E sappiamo che in generale è difficile motivare le persone del nord a impegnarsi in qualsiasi tipo di attività, ma la gente viene ogni giorno», dice Alexei Popov, capo del team della campagna di Nadezhdin a Yakutsk. Lui e i suoi compagni di campagna si aspettavano in realtà solo un totale di circa 500 firme in tutta la regione.

«La gente sta diventando più povera»

A Mosca, il 48enne Kirill Savenkov spiega di sostenere Nadezhdin per la sua posizione sull'Ucraina e sui negoziati di pace. Altri dicono di volere una vera alternativa a Putin, che ha condotto il Paese in un vicolo cieco.

«L'economia sta davvero andando a rotoli. La gente sta diventando sempre più povera e i prezzi stanno aumentando», dice dal canto suo Anna, 21 anni, di San Pietroburgo, che non vuole dire il suo nome completo per paura per la sua sicurezza. «Putin non ha fatto nulla di buono per il Paese».

La candidatura di Nadezhdin è stata favorita anche dal fatto che i critici del Cremlino che vivono in esilio, come l'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky e i sostenitori dell'imprigionato Alexei Navalny, hanno invitato i loro compatrioti a sostenere chiunque potesse sottrarre una quota di voti a Putin.

La candidatura dell'oppositore russo dimostra che i dibattiti sull'apatia sociale nel Paese sono irrealistici, ha dichiarato l'attivista dell'opposizione Maxim Katz, anch'egli all'estero, in un video su YouTube. «Quello che vediamo qui non è apatia sociale, ma fame sociale con un enorme potenziale nascosto».

La commissione elettorale deve approvare i candidati

Secondo alcuni osservatori, l'alto livello di sostegno a Nadezhdin potrebbe aver sorpreso anche il Cremlino. Ma il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha sottolineato negli scorsi giorni che il candidato non è considerato un rivale.

In ogni caso, molti ritengono scontato che Putin vincerà le elezioni e resterà al potere per altri sei anni. Ma le elezioni rappresentano certamente un rischio politico per il Cremlino, che sta cercando di mantenere un'aura di legittimità.

Finora la Commissione elettorale russa ha approvato solo candidati considerati in gran parte sostenitori delle politiche di Mosca.

Ricordiamo ad esempio che la richiesta della giornalista ed ex deputata regionale Ekaterina Duntsova, che è dichiaratamente a favore della pace in Ucraina, è stata respinta a dicembre dalla commissione. La decisione sarebbe stata presa a causa di errori formali nei documenti presentati.

In realtà, però, la Duntsova è stata probabilmente respinta perché rappresentava un rischio eccessivo per le autorità, afferma Ekaterina Schulmann del Carnegie Russia Eurasia Centre di Berlino. «Non la conoscono e, ai loro occhi, questo la rende imprevedibile. E se c'è una cosa che non piace loro sono le cose imprevedibili», sottolinea la politologa.

Nadezhdin dice all'AP che probabilmente la sua candidatura non è stata impedita finora perché è una figura relativamente nota e perché non ha criticato direttamente Putin. Secondo Schulmann, tuttavia, sarebbe un «gioco pericoloso» per il Cremlino permettere al 60enne di candidarsi. «Penso che lo faranno fuori nella fase successiva, se presenterà le firme», afferma.

