Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel (foto d'archivio) Keystone

«Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l'Ucraina all'interno del bilancio dell'Ue». Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

«In questo modo – ha aggiunto – si garantisce un finanziamento costante, a lungo termine e prevedibile per l'Ucraina. L'Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità del sostegno all'Ucraina».

«Sulla base del rapporto annuale della Commissione sull'attuazione del pacchetto di aiuti per l'Ucraina – si legge in un paragrafo delle conclusioni del vertice Ue – il Consiglio Europeo terrà un dibattito annuale sull'attuazione stessa con l'obiettivo di dare una guida. Se necessario, fra due anni il Consiglio Europeo inviterà la Commissione a presentare una proposta di revisione nel contesto della revisione del bilancio comunitario». La formula ha permesso lo sblocco dell'impasse sugli aiuti macrofinanziari a Kiev.

«L'accordo trovato non prevede un voto sul pacchetto di aiuti finanziari all'Ucraina, ma solo una discussione», precisa un alto funzionario europeo spiegando il senso del compromesso raggiunto fra i 27 leader a Bruxelles. In pratica Viktor Orban non avrà il diritto di veto.

L'accordo è arrivato dopo un giro di consultazioni ristrette fra i leader ieri sera e questa mattina, poi la ‹plenaria› al Consiglio dove è stato trovato «velocemente» il consenso necessario.

Il premier ucraino Denys Šmyhal afferma che l'accordo sugli aiuti dell'Ue a Kiev aiuterà a realizzare una «vittoria comune».

Da parte sua il Cremlino ha accusato gli Usa di voler tentare di «spostare l'onere finanziario» del sostegno a Kiev «sulle spalle dei contribuenti europei», riporta l'agenzia Interfax.

«Ora è ovvio che da parte di Washington ci sarà un processo volto a cercare di spostare l'onere finanziario» del sostegno all'Ucraina «sulle spalle dei contribuenti dei paesi europei», ha detto il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov, commentando il vertice Ue di oggi.

