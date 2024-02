Il presidente Volodymyr Zelensky ha presentato un regalo al capo dell’esercito Valery Zalushny (a destra) nel luglio 2023 (foto d'archivio). Imago

Discussioni su una giusta strategia o ego ferito? In Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky e il capo dell'esercito Valery Saluzhny una volta erano considerati un tandem di successo, ma adesso c'è stato un cambio ai vertici. Il capo di Stato ha silurato il generale.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha silurato il generale d'armata Valery Zalushny.

Da settimane circolavano voci secondo cui il presidente volesse licenziare il militare di alto rango.

I motivi di questo cambio non sono ancora stati resi noti ma i problemi sembrano essere di natura personale: Zelensky è infastidito dal fatto che Zaluschny ottenga indici di popolarità più alti nei sondaggi. Mostra di più

Il licenziamento del generale d'armata ucraino Valery Zalushny nel mezzo della guerra sta mandando in delirio i media ucraini.

Una settimana dopo che sono emerse le prime indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale della sostituzione del popolare generale.

Zelensky era, fino a poche ore fa, riluttante a licenziare il popolare comandante a causa della risposta negativa del pubblico. Molti osservatori vedono Zaluzhny come lo stratega dietro la riuscita difesa di Kiev e il respingimento delle truppe russe da altre aree occupate.

E le persone coinvolte hanno alimentano le speculazioni fino all'ultimo: tra le voci di licenziamento, Zaluschny ha condiviso una foto con il capo di Stato maggiore Serhiy Shaptala nel giorno del suo compleanno. «Sarà ancora molto difficile per noi, ma nessuno dovrà vergognarsi di nulla», ha scritto a proposito dell'immagine.

Zelensky pretende una nuova partenza

Nel contempo il portale Ukrayinska Pravda ha diffuso la voce secondo cui anche la sedia di Shaptala starebbe tremando. Questo significherebbe buttare fuori due dei militari ucraini più influenti in un colpo solo o quasi.

In un'intervista alla televisione italiana, il presidente ha rivelato cosa lo preoccupava. «Se vogliamo vincere, allora dobbiamo diventare tutti leader della vittoria», ha detto e ha chiesto una «nuova partenza globale».

Il capo dello Stato ha spiegato che non gli interessa solo sostituire la leadership militare. Lunedì ha ripetuto l'appello alla ripartenza nel suo videomessaggio. L’Ucraina ha bisogno di «forza ed energia fresca» per vincere.

Valery Zalushny ha ottenuto nei sondaggi indici di popolarità più alti del presidente Zelensky. Keystone

Al presidente non mancherebbe Zaluschny, che in novembre in un'intervista molto apprezzata e in un articolo per la rivista britannica Economist aveva parlato di stallo. «Non ci sarà alcuna svolta profonda e bella», sottolineò allora il generale, e ha avuto ragione, almeno finora.

Così facendo il militare ha contraddetto l’affermazione del presidente secondo cui la riconquista dei territori occupati dalla Russia era inevitabile e possibile. Zelensky ha poi pubblicamente altrettanto con il suo comandante e indirettamente ha accusato il generale di ambizioni politiche.

Il reclutamento come punto di controversia

Ma la realtà è un'altra. L’offensiva estiva ucraina nel sud del Paese, lanciata con grandi aspettative e con la tecnologia militare occidentale, è in gran parte fallita.

Invece di avanzare verso la costa del Mar d’Azov e la penisola di Crimea del Mar Nero, gli attacchi ucraini si sono impantanati dopo pochi chilometri in densi campi minati, massicci colpi di artiglieria russa e attacchi di droni. Ad oggi Kiev non ha realmente riconosciuto il proprio fallimento.

Altro punto di contesa tra i due è il reclutamento dei soldati. Alla conferenza stampa annuale di dicembre, Zelensky ha pubblicamente incolpato la leadership militare per la maggiore mobilitazione.

Il presidente ha addirittura messo in dubbio la presunta necessità di mezzo milione di soldati in più. «È un numero molto serio. Ho bisogno di più argomenti per sostenerlo», ha detto ai giornalisti presenti.

Il finanziamento e lo scopo di un numero così elevato di nuove reclute non sono chiari. I progetti di legge sulle misure di mobilitazione sono bloccati in parlamento. Non si intravede alcuna soluzione all'evidente problema del personale dell'esercito.

Zaluzhny è più popolare tra la gente

In un altro articolo pubblicato giovedì scorso sul sito dell'emittente americana CNN, Zaluschny ha colto l'occasione per colpire la leadership politica.

Riguardo alle misure di reclutamento relativamente efficaci della Russia, ha scritto dell'«incapacità delle istituzioni statali in Ucraina di aumentare il numero del personale nelle nostre forze armate senza l'uso di misure impopolari». E ha accusato Zelensky di non volersi assumere la responsabilità delle misure necessarie per paura della rabbia della gente.

Gli oppositori del presidente ucraino vedono per le dimissioni del generale un'altra ragione di natura personale. Secondo i sondaggi, la popolarità dell'ex comico è da tempo inferiore a quella del capo dell'esercito.

A dicembre solo il 62% degli ucraini si fidava di lui. Al contrario il comandante dell'esercito aveva al suo seguito ben l'88% degli intervistati. Zelensky non sopporta di condividere il palco con altri, lamentano osservatori come il giornalista militare Yuri Butussov.

Mosca si rallegra

Le cattive notizie provenienti dal fronte attorno a Avdiivka, la città industriale dell’Ucraina orientale, rendono più probabile che venga presto catturata dalle truppe russe.

Infatti Mosca osserva con vivo interesse la lotta per il potere a Kiev. Il conflitto tra i due leader è un pericoloso teatro secondario per la difesa ucraina contro l’invasione russa.

Ciò paralizza le forze armate ucraine e le dimissioni del generale, popolare tra i suoi subordinati, potrebbero anche smorzare notevolmente la motivazione dei combattenti al fronte.

Per l’ulteriore corso della guerra questo rappresenterebbe una perdita molto più grave dell’abbandono della città di Avdiivka.

dpa / dmu