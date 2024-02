Il conduttore americano di talk show di destra Tucker Carlson (a sinistra) ha intervistato il presidente russo Vladimir Putin. Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Vladimir Putin ha concesso a Tucker Carlson un'intervista estremamente rara per i media occidentali. Per gli esperti dell'Occidente si è trattato di un buco nell’acqua. Mentre i media russi hanno celebrato la trasmissione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato per la prima volta un'intervista a un conduttore occidentale dallo scoppio della guerra di aggressione contro l'Ucraina.

L'intervistatore era l'ex volto noto di Fox News Tucker Carlson.

L'intervista è stata pesantemente criticata, soprattutto dai media occidentali.

Al contrario, Carlson e Putin sono stati celebrati dai media russi per la loro chiacchierata. Mostra di più

«L’ora del racconto a Mosca – interrompe Carlson solo dopo sette minuti Putin».

Questo è il titolo del giornale «Welt» in un commento all'intervista di due ore che il presidente russo Vladimir Putin ha concesso all'ex presentatore di Fox News Tucker Carlson.

Il folio tedesco riprende così ciò che la maggior parte dei media occidentali ricorda dell'intervista: ovvero la prima mezz'ora.

Per molti l’intervista a Putin è stata «noiosa»

Quando al presidente russo è stato chiesto perché la Russia abbia attaccato l’Ucraina, ha risposto con un’ampia lezione di storia, riflettendo su zar e principi e risalendo al XIII secolo. Per Bastian Brauns di «T-Online» questa è una «favola storica raccontata in modo impuro».

Il corrispondente americano non ha tratto grandi risultati positivi dalla conversazione: «In effetti, ciò che Tucker Carlson e Vladimir Putin si sono scambiati per più di due ore non solo era mortalmente noioso, ma era noto da tempo. Era il tipico show horror politico che il sovrano del Cremlino portava avanti da anni».

Secondo Jill Dougherty, ex corrispondente dalla Russia della CNN, Putin ha fallito negli obiettivi dell'intervista proprio a causa della lunga lezione di storia all'inizio. «Putin voleva avere la possibilità di parlare direttamente al pubblico e influenzare così le elezioni presidenziali americane», riassume Dougherty.

«Ha avuto successo? Non credo. Se Putin voleva raggiungere i cittadini americani con la lezione di storia, li ha solo confusi. Queste lezioni sono importanti per Putin, non per gli americani».

«Carlson ingoia tutto quello che Putin gli dice»

Anche il resto dell'intervista è uno sparo nel vuoto. Come previsto, Carlson ha fornito a Putin una piattaforma di propaganda. Non c'è stata alcuna domanda critica da parte del moderatore statunitense, ad esempio sui presunti crimini di guerra o sulla libertà di stampa in Russia.

«Putin ha insegnato, scherzato e si è scagliato, ma mai contro il moderatore. Tucker Carlson rideva, ascoltava e ascoltava ancora», dice Sarah Rainsford, corrispondente dall'Europa dell'Est, alla BBC. «Carlson ha ingoiato tutto quello che gli ha detto il presidente russo. Putin aveva il pieno controllo e l'intervistatore non riusciva nemmeno a dire una parola».

Intervista celebrata in Russia

I media russi hanno celebrato ancora di più il presunto colpo di Stato. Molti hanno discusso della portata e dei possibili effetti della videointervista.

Il video è già stato visto più di 60 milioni di volte sulla piattaforma social X, ha riferito la televisione di Stato sul suo sito web. Il quotidiano affiliato al Cremlino «Izvestia», a sua volta, ha contato più di 475.000 «mi piace» e ha citato un alto funzionario delle zone dell’Ucraina occupate dai russi, il quale ha affermato che la «cortina di informazione» tesa dall’Occidente era fallita.

Il tabloid «Komsomolskaya Pravda» ha raccolto commenti per lo più elogiativi in un articolo dal titolo «Sono vicino a richiedere la cittadinanza russa».

Per Abbas Galljamov, ex scrittore di discorsi di Putin, il momento dell'intervista è stato particolarmente significativo. «A giudicare dai tempi, lo scopo principale dell'intervista è quello di coprire lo scandalo relativo al divieto di Nadezhdin di candidarsi» alle presidenziali di marzo, ha detto il politologo che ora vive in esilio.

Boris Nadezhdin è stato escluso dalle elezioni presidenziali in Russia poche ore prima della pubblicazione dell'intervista in quanto oppositore alla guerra iniziata contro l'Ucraina con un numero inaspettatamente elevato di sostenitori, che ha raccolto, a suo dire, più di 200.000 firme, quando ne bastano la metà..

Galljamov ha quindi criticato l'adozione acritica delle tesi di Putin da parte di Carlson.