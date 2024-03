Diverse agenzie fotografiche, tra cui Reuters e Associated Press, hanno ritirato dalla circolazione la foto della principessa Kate pubblicata domenica. sda

Negli ultimi anni Catherine, principessa del Galles, si è più volte cimentata come fotografa di corte. Lo scandalo legato alla foto dai lei ritoccata resa pubblica per la festa della mamma potrebbe mettere in pericolo questa tradizione di famiglia.

Hai fretta? blue News riassume per te È una tradizione di famiglia a Kensington Palace: Catherine, principessa del Galles, è stata per anni un'assidua fotografa della corte reale.

Per la festa della mamma di quest'anno, Kate ha voluto rendere felice il pubblico con una nuova foto di sé e dei suoi tre figli.

Ma diverse agenzie di stampa internazionali hanno ritirato la foto per sospetta manipolazione.

La scrittrice ed esperta di famiglia reale Ingrid Seward ritiene che la debacle mediatica possa mettere a repentaglio la tradizione dei ritratti della famiglia reale. Mostra di più

Era ormai diventata una tradizione di famiglia: negli ultimi anni la principessa Kate si è più volte cimentata come fotografa di corte. Le immagini scattate sono poi state messe a disposizione dei media, ad esempio in occasione dei compleanni dei tre bambini.

Per la festa della mamma di quest'anno, che in Gran Bretagna è stata celebrata il 10 marzo, la 42enne ha voluto fare un regalo ai fan dei reali con una nuova foto. Ma il piano non ha funzionato, perché la moglie dell'erede al trono, il principe William, ha fatto una cosa che in realtà in moltissimi fanno con le proprie immagini sui social: le ha modificate.

Di conseguenza, diverse agenzie di stampa internazionali hanno deciso di ritirare lo scatto che ritraeva proprio la principessa e i suoi tre figli - Charlotte, George e Louis - per sospetta manipolazione.

La tradizione famigliare è in pericolo

Un'esperta reale ritiene che queste spiacevoli conseguenze e la debacle delle pubbliche relazioni possano mettere a repentaglio la tradizione famigliare coltivata per anni.

«Forse da ora in poi William e Kate penseranno che non vale la pena di scattare delle proprie foto e diffonderle ai media», spiega l'autrice Ingrid Seward sul quotidiano britannico «Mirror». E ancora: «E in effetti potrebbe essere una saggia precauzione».

Seward fa poi riferimento all'infanzia del principe: quando era piccolo, i genitori Carlo e Diana permettevano a pochi fotografi e cameraman di accedere al giardino recintato di Kensington Palace. «Gli addetti stampa fotografavano il piccolo Will e le immagini venivano distribuite a giornali, agenzie e televisioni. Il tutto ha funzionato bene».

In seguito, Diana ha incaricato più volte il suo fotografo preferito Tim Graham di scattare foto per le occasioni speciali. «Le sue immagini venivano distribuite a tutti i media che le volevano», spiega ancora Seward sul Mirror. E non ci sono mai stati problemi.

«Kate non doveva scusarsi»

La recente foto rilasciata nel giorno della festa della mamma sta causando troppi problemi alla famiglia reale, secondo Seward. «La principessa del Galles non avrebbe dovuto scusarsi per aver regalato a tutti noi una bella foto, anche se scattata dal marito».

E aggiunge: «Dato che i social media si sono scatenati sulla storia della lunga convalescenza di Kate, quella foto ha assunto un grande significato». Secondo Seward, lo scatto avrebbe però dovuto essere controllato prima di essere pubblicato, soprattutto per proteggere la madre di tre figli.

Naturalmente le foto vengono post-elaborate, ma questa - come detto - è molto importante. «Doveva dimostrare al mondo che Kate si era ripresa bene dall'operazione all'addome. Quando è emerso che l'istantanea era stata alterata da Photoshop, la sua autenticità è stata messa in discussione», riassume l'esperta reale al Mirror.

Il prossimo membro della famiglia reale britannica che avrà qualcosa da festeggiare è il principe Louis, che compirà 6 anni il 23 aprile 2024. Seward ritiene che il ritratto che verrà reso pubblico nel giorno del suo compleanno rivelerà molto su come William e Kate intendono da ora in poi gestire le immagini della loro famiglia.