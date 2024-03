Il caos scatenato dalla foto ritoccata da Kate ha gravi conseguenze

Kate Middleton. Frank Molter/picture-alliance/Cover Images

L'errore commesso dalla principessa Kate con photoshop, seppur ingenuo, ha delle importanti conseguenze. Come è potuto accadere un tale disastro mediatico? Una cosa è chiara: la fiducia dei britannici nella famiglia reale ne ha risentito pesantemente.

Hai fretta? blue News riassume per te La manipolazione della foto della principessa Kate continua a far parlare di sé.

Gli esperti reali non riescono a capire come sia potuto accadere un errore simile.

Il team di PR della principessa in questo caso pare essersi addormentato.

Un corrispondente da Londra afferma che la fiducia dei britannici nella famiglia reale ha subito un duro colpo. Mostra di più

È improbabile che la principessa Kate dimentichi in fretta la festa della mamma di quest'anno, che in Gran Bretagna si festeggia il 10 marzo. Ma, lo ricordiamo, non è stato l'augurio che la 42enne ha postato sul suo account Instagram a fare notizia, bensì la foto usata.

La bellissima immagine, che ritrae la moglie del principe William insieme ai loro tre figli - George, Charlotte e Louis - è stata modificata dalla principessa del Galles, che ha però commesso un piccolo errore, creando non poco scompiglio. La famiglia reale ha quindi dovuto fare un passo indietro.

La principessa ha cercato personalmente di limitare i danni dopo il disastro mediatico, spiegando cosa era successo. Non è però bastato, anzi...

Tutto il Regno Unito si chiede infatti come abbiano potuto la moglie dell'erede al trono britannico e il suo team commettere una simile gaffe. Si sa che ogni post e ogni frase dei reali britannici vengono esaminati dai media minuziosamente.

Alimentate nuove voci

Come mai la squadra di Kate, nella quale ci sono ovviamente esperti digitali, non ha notato il fotoritocco? «Qualcuno a Kensington Palace avrebbe dovuto controllare per bene la foto prima di pubblicarla, ma non credo che lo abbiano fatto. È loro compito proteggere l'immagine di Kate», ha dichiarato Dickie Arbiter, ex portavoce di Buckingham Palace, a «RTL.de».

«Naturalmente a causa di quanto successo la fiducia del popolo britannico nella famiglia reale è vacillata di nuovo», afferma dal canto suo la giornalista di RTL Katharina Delling da Londra.

Il fatto che il Palazzo continui a mantenere il riserbo sullo stato di salute della principessa non migliora il disastro nelle loro pubbliche relazioni e, anzi, alimenta nuove voci.

La CNN vuole revisionare altre immagini

I contraccolpi mediatici suscitati dall'inopinata pubblicazione della foto ritoccata si sono allargati oltre i confini britannici. L'ultimo effetto boomerang è arrivato dagli Stati Uniti, da dove ieri la CNN ha annunciato una revisione generalizzata delle immagini ricevute nel recente passato da Kensington Palace.

Una vera e propria umiliazione per la credibilità dell'erede al trono e di sua moglie.

L'emittente americana ha chiarito infatti di considerare «inaccettabile ogni ritocco, modifica o manipolazione dei pixel di un'immagine», come avvenuto per il ritratto familiare incriminato di Kate.

Il «photo fail» dimostra quanto Kate sia importante

Kate un giorno, quando William succederà al padre sul trono, diventerà regina. Negli ultimi anni, la 42enne è stata rappresentante per molti incarichi pubblici. Dopo il ritiro del principe Andrea, coinvolto nello scandalo degli abusi di Jeffrey Epstein, e la partenza del cognato, il principe Harry (39 anni), e della moglie, la duchessa Meghan (42 anni), i «reali che lavorano» sono infatti sempre meno.

Sulla scia delle misure di austerità reali, l'attenzione si è concentrata sempre di più su una sola persona, ossia proprio sulla principessa Kate. La cittadina britannica, che ha sposato l'erede al trono nel 2011, era ed è il restyling di cui la corona ha così disperatamente bisogno.

Non solo ha capito le regole del gioco, ma ora le stabilisce lei stessa. Kate ha trovato i propri progetti, incarna l'immagine di una madre moderna ed è considerata un'icona di stile. Da quando i Sussex se ne sono andati, è quindi stata lei a tenere unita la famiglia.