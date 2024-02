Jon Stewart (a destra) viene guidato in Russia da Tucker Carlson. Youtube/The Daily Show

Tucker Carlson non ha solo intervistato il leader del Cremlino Putin a Mosca, ma ha anche mostrato al suo pubblico quanto sia pulita la metropolitana e quanto siano grandi i supermercati. Jon Stewart non vuole lasciar perdere.

Hai fretta? blue News riassume pe rte Fino alle elezioni presidenziali di novembre, la leggenda della TV Jon Stewart condurrà il «Daily Show» ogni lunedì.

Stewart regola i conti con l'intervista di Tucker Carlson a Vladimir Putin, ma fa luce anche su altri filmati che l'ex conduttore di Fox News ha girato a Mosca.

Carlson ha lasciato che Putin se la cavasse con l'affermazione che la Polonia stessa era responsabile dell'invasione nazista nel 1939, critica Stewart.

Carlson elogia anche la pulizia della metropolitana e dei supermercati russi, ma non menziona la repressione di Stato. Mostra di più

Jon Stewart è tornato. Il 61enne ha condotto il «Daily Show» su Comedy Central dal 1999 al 2015, diventando una leggenda della seconda serata.

Quando Trevor Noah ha assunto la direzione dello show, nel 2015, Stewart s'è impegnato politicamente con le vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e s'è visto tra il 2021 e il 2023 con «The Problem with Jon Stewart» su Apple TV+.

Dal 12 febbraio, il newyorkese è tornato al suo vecchio posto di lavoro: fino alle elezioni presidenziali di novembre, condurrà il «Daily Show» ogni lunedì. I corrispondenti dello show, Jordan Klepper, Ronny Chieng, Michael Kosta, Desi Lydic e Dulcé Sloan, si occuperanno degli altri giorni della settimana.

Mentire e nascondere

Il 19 febbraio Stewart ha ripreso da dove aveva lasciato: un tempo Fox News lo temeva perché criticava ripetutamente e in modo pungente il canale. Ora sta prendendo di mira Tucker Carlson: l'ex star di Fox News ha fatto notizia con la sua intervista a Vladimir Putin.

Stewart vuole imparare qualcosa sul giornalismo da Carlson. Youtube/The Daily Show

Come si affronta un'intervista come questa, chiede Stewart? Nell'introduzione, al terzo minuto, Carlson dice: «Perché lo facciamo? Innanzitutto perché è il nostro lavoro. Siamo giornalisti». Stewart lo nota come uno scolaretto: «Mentire sul proprio lavoro».

Carlson dice: «Nel giornalismo, è nostro dovere informare le persone». Stewart osserva: «Mentire sui propri doveri».

Carlson afferma: «Gli americani hanno il diritto di sapere il più possibile su una guerra in cui sono coinvolti. La libertà di parola è un diritto di nascita». Stewart fa un inchino: «Tanto di cappello, Sensei! È stato profondo, ho ancora molto da imparare». E osserva: «Travestite la vostra falsità e la vostra capitolazione al potere come nobili e morali».

La colpa dell'invasione nazista è degli stessi polacchi

E che faccia devi fare quando parli con Putin senza dubitare della sua «eruzione di s******»? «Oh, ho capito», dice Stewart, rilevando un mix di «vergogna, eccitazione e irregolarità» in Carlson. «Come rannicchiarsi mentre si masturba con un [catalogo di vendita per corrispondenza]».

«Vergogna, eccitazione e irregolarità»: Carlson durante l'intervista con Vladimir Putin. Youtube/The Daily Show

Un concetto del genere potrebbe funzionare, ritiene Stewart, ma solo con affermazioni vaghe. «Ma cosa succederebbe se Putin dicesse sciocchezze come "La Polonia è da biasimare per la Seconda Guerra Mondiale perché ha costretto Hitler a invaderla"?». La clip fornisce la risposta dal minuto 5:07 in poi: Putin spiega come il Reich tedesco abbia perso parti della Prussia orientale dopo la Prima guerra mondiale.

Danzica divenne allora Gdańsk. «Hitler chiese loro amichevolmente di restituirla, ma loro rifiutarono», riferisce Putin. E Carlson? Dice semplicemente: «Certo!».

«È così difficile», finge ammirazione Stewart, «quando la tua faccia dice "Che diavolo?» e la tua bocca dice «Certo!»". Probabilmente i tedeschi hanno marciato all'indietro in modo che i polacchi pensassero che se ne stavano andando, scherza.

Hitler non ha colpe per l'invasione polacca? La faccia di Carlson dice di no, ma la sua bocca non lo fa... Youtube/The Daily Show

«Sei così uno s******»

Oltre all'intervista, Tucker Carlson fa luce anche sulla vita quotidiana in Russia, a partire dal minuto 7:06. Il 54enne mostra la metropolitana di Mosca, che è «più bella di qualsiasi altra cosa» negli Stati Uniti.

«Non ci sono graffiti. Non c'è sporcizia. Non ci sono cattivi odori». Stewart ammette: «È una metropolitana dannatamente bella. Ma la metropolitana è solo una cosa».

Meglio di «tutto nel nostro Paese»: Carlson davanti alla metropolitana di Mosca. Youtube/The Daily Show

Poi c'è Carlson che va a fare la spesa. Spiega che il carrello viene staccato dalla catena con una moneta. La moneta è anche un incentivo a restituire il carrello «e a non portarlo al campo dei senzatetto». «Sei proprio un s******», ribatte Stewart. «Non avevo capito che il problema dei senzatetto negli Stati Uniti fosse causato solo dal facile accesso ai carrelli della spesa».

Carlson mostra come il suo carrello della spesa non possa rotolare via grazie alle scanalature della scala mobile: «Guarda, mamma, senza mani».

«Ok, Forrest [Gump]», dice Stewart: «Mi chiedo se Carlson impazzisca anche per le porte automatiche?» Il californiano è entusiasta anche del pane russo e dei prezzi: il carrello della spesa completo gli è costato solo 104 dollari.

Carlson si è radicalizzato

«Entrare in un supermercato russo, il cuore del male, e vedere quanto costano le cose e come vive la gente li radicalizzerà contro i loro leader», conclude Carlson. «È così che mi sento: radicalizzato». Sembra davvero fantastico, dice Stewart, «finché non ci si rende conto che i russi guadagnano meno di 200 dollari a settimana».

Salire la scala mobile con il carrello senza che scivoli? Carlson è entusiasta. Youtube/The Daily Show

Un giornalista l'avrebbe contestualizzato, si infervora il conduttore della seconda serata. «Tu sai tutto questo», dice Stewart a Carlson, «perché non sei così stupido come la tua faccia vorrebbe farci credere». C'è un prezzo da pagare per il cibo a buon mercato e le strade ordinate. «Chiedete ad Alexei Navalny o ai suoi sostenitori».

Segue un filmato che mostra agenti di polizia che arrestano russi in lutto. Stewart sintetizza che la differenza tra la metropolitana di Mosca e quella di New York è «letteralmente il prezzo della libertà».

Ma perché persone come Carlson fanno tanta propaganda? «Credono che ci sia una battaglia tra woke e non woke. E in questa battaglia, Putin è un alleato della destra. È loro amico», ha detto Stewart.

Quando il «New York Times» ha chiesto a Carlson della morte di Navalny, ha definito l'intera vicenda «orribile» e «barbara e terribile»: «Nessuna persona decente difenderebbe l'accaduto».

«Esatto», conclude Stewart, «nessuna persona decente lo farebbe».