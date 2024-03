Meghan

Con American Riviera Orchard, la Duchessa di Sussex si occuperà di casa, cucina, giardinaggio e lifestyle.

Meghan Markle torna su Instagram e presenta il suo nuovo brand, American Riviera Orchard.

La Duchessa di Sussex ha condiviso un misterioso video su Instagram stories, in cui la si vede confezionare un bouquet di rose bianche e cucinare in quella che sembrerebbe la sua casa di Montecito.

La clip termina con una donna in abito da sera, in un giardino. Come sottofondo musicale, l'ex attrice ha scelto «I Wish You Love» di Nancy Wilson.

Con American Riviera Orchard, Meghan si occuperà di casa, giardinaggio, cucina e lifestyle, in un’estensione del suo vecchio blog The Big, chiuso dopo il fidanzamento ufficiale con il principe Harry.

I documenti depositati presso l’ufficio dei marchi registrati indicano che Meghan spera di vendere libri da cucina, utensili, (tra cui argenteria e biancheria) e una varietà di marmellate e conserve alla frutta.

La pagina Instagram contiene un link al sito web in cui è possibile entrare e registrarsi tramite email a una lista di attesa.

Meghan era assente dai social da marzo 2020. Sebbene la pagina ufficiale @sussexroyal esista ancora, Harry e Meghan non condividono alcun tipo di contenuto da quando hanno lasciato la royal family per trasferirsi negli Stati Uniti.

Covermedia