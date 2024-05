Mike Flanagan

Il regista de «The Haunting of Hill House» e «Midnight Mass» si prepara alla sua sfida più grande.

Mike Flanagan è pronto ad affrontare uno dei suoi progetti più ambiziosi, ovvero l'adattamento della saga di Stephen King, «The Dark Tower».

Lo sceneggiatore, che ha già dimostrato la sua abilità nel trasporre le opere di King sul grande schermo con «Gerald's Game» (2017) e «Doctor Sleep» (2019), si prepara a portare la complessa e vasta narrazione di «The Dark Tower» in una serie TV.

Una svolta significativa

Il progetto «The Dark Tower» segna una svolta significativa per Flanagan, richiedendo più stagioni rispetto ai suoi precedenti lavori. La serie, composta da otto libri di King e considerata il suo capolavoro, mescola elementi di fantasy, western e fantascienza, creando un mondo ricco e dettagliato che sarà una sfida notevole da adattare.

Flanagan ha già un copione per il pilota e una struttura dettagliata per la prima stagione, con l'intenzione di sviluppare cinque stagioni televisive seguite da alcuni film per concludere la storia.

In considerazione attori di alto profilo

Come riferisce Uproxx, per il ruolo del protagonista Roland Deschain, Flanagan ha considerato diversi attori di alto profilo, anche se il cast non è ancora definitivo.

Tra i nomi discussi ci sono Timothy Olyphant, noto per il suo carisma nei ruoli western, Javier Bardem, precedentemente legato a un adattamento cinematografico del 2010, e Hugh Jackman, la cui esperienza in ruoli intensi e complessi lo renderebbe una scelta eccellente.

Altri attori presi in considerazione includono Ewan McGregor, Karl Urban e Josh Brolin, tutti capaci di incarnare la complessità e la profondità di Roland Deschain.

Flanagan ha già dimostrato di essere il regista ideale per portare sullo schermo l'opera di King, grazie alla sua capacità di costruire mondi complessi e avvincenti.

