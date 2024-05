Amadeus

Amadeus, celebre per aver trasformato il Festival di Sanremo in un evento di successo clamoroso, è il prossimo grande nome ad approdare su Nove.

Questo canale, che negli ultimi anni ha arricchito il proprio palinsesto con volti noti della televisione italiana come Maurizio Crozza, Fabio Fazio e Gabriele Corsi, continua la sua campagna acquisti con una potenza economica non indifferente.

Corsi, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha accolto con entusiasmo l'arrivo del collega, vedendo l'approdo di Amadeus come un rafforzamento del canale.

«Non ho nulla da temere», ha dichiarato Corsi, sottolineando che più campioni ci sono in una squadra, più questa è forte.

«Il preserale non è di mia proprietà»

Corsi ha lavorato con successo al Nove, rendendo il suo programma «Don't Forget the Lyrics – Stai sul pezzo» una valida alternativa ai colossi come «Affari Tuoi» e «Striscia La Notizia». Tuttavia, con l'arrivo di Amadeus, il suo posto nel preserale potrebbe essere a rischio.

La risposta di Corsi a questo possibile cambiamento è stata di grande professionalità: «Il preserale non è di mia proprietà. È il format che vince, poi. Se ci sarà da fare uno spostamento per il mio programma lo si farà». Inoltre, Corsi è pronto a condurre nuovi programmi in prima serata, tra cui «Il contadino cerca moglie» e altri progetti ancora da definire.

Una nuova fase di evoluzione e crescita

L'intervista di Gabriele ha rivelato un lato umile e professionale del conduttore, che nonostante il successo ottenuto, non si considera ancora abbastanza conosciuto per condurre il Festival di Sanremo.

Anche se legato da un contratto esclusivo con Discovery, Corsi ha avuto la libertà di commentare l'Eurovision Song Contest, un evento seguito con passione dai suoi figli. Sua figlia, in particolare, studia canto jazz a New York e ha fatto il tifo per Angelina Mango durante l'Eurovision.

Con l'arrivo di Amadeus, Nove si prepara a una nuova fase di evoluzione e crescita, promettendo al pubblico programmi innovativi e di alta qualità. La combinazione di talenti come Corsi e Amadeus non farà altro che rafforzare la posizione del canale nel panorama televisivo italiano.

