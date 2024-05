Milly Carlucci

Dopo anni di successo con «Il Cantante Mascherato» la conduttrice guida una competizione tra talent scout che cercano l'artista perfetto. Milly ha pure risposto ai pettegolezzi che la vedrebbero al timone del prossimo Sanremo.

Il palinsesto televisivo di Rai1 si arricchisce con un nuovo format, ideato e condotto da Milly Carlucci: «AcchiappaTalenti».

Dopo il successo di «Il Cantante Mascherato», Milly si lancia in una nuova avventura che abbandona le maschere a favore di una sfida tra talent scout alla ricerca dell'artista perfetto.

«AcchiappaTalenti» promette di essere un'avventura entusiasmante in cui cinque celebri volti della televisione italiana – Mara Maionchi, Teo Mammucari, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno – si sfideranno nel ruolo di talent scout.

Ogni venerdì sera, sotto la supervisione di tre giurati – Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Simona Ventura – i concorrenti cercheranno di scoprire e formare la coppia più affiatata con un artista emergente.

«Niente maschere questa volta, solo pura scoperta del talento», afferma Milly Carlucci che a 69 anni, si conferma una figura chiave nel panorama televisivo italiano.

Milly condurrà Sanremo?

Con una carriera decennale alle spalle, Milly valorizza la libertà creativa che trova in Rai: «Dopo l’esperienza folle del Cantante Mascherato posso provare un’altra cosa, altrettanto nuova. In Rai ho una libertà innegabile, con tutti i rischi che comporta».

Riguardo alle dipartite di altri presentatori come Amadeus, che ha scelto di cambiare rete, Carlucci riflette sulla natura umana del cambiamento: «Quando un talento ha deciso di andarsene, difficile convincerlo a restare».

Nonostante le speculazioni, Milly ha escluso la possibilità di condurre il Festival di Sanremo a breve termine, citando i pregressi impegni con «Ballando» e la preparazione di «AcchiappaTalenti».

Tuttavia, non nasconde la sua ammirazione per Carlo Conti, considerandolo il più affidabile per il ruolo di conduttore del festival. «Carlo Conti, solo o in coppia con Cattelan: affidabile, bravissimo, cos’altro deve dimostrare?».

Covermedia