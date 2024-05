Francesco Tafanelli

Nel contesto idilliaco dell’«Isola dei Famosi», un evento speciale ha catturato l'attenzione dei fan e ha scaldato i cuori: Francesco Tafanelli, imprenditore napoletano e compagno di Matilde Brandi, ha sorpreso la showgirl con una proposta di matrimonio emozionante e molto attesa.

Francesco, che ha 53 anni e una carriera di successo come sales manager per Pronovia e White Sposa Magazine, è noto per la sua profonda comprensione degli abiti da sposa, il che rende ancora più significativa la sua scelta delle parole durante la proposta

. La coppia aveva ufficializzato la loro relazione a gennaio 2023, dopo che Matilde aveva superato una difficile rottura con il suo ex-partner Marco Costantini.

Durante una sorprendente visita sull'isola, Francesco ha espresso il suo amore e ammirazione per Matilde con parole dolci e sincere: «Penso che la mancanza di questi giorni, anche solo per parlarle a voce, è diventata una privazione molto forte.

Sono molto contento di come si sta comportando e la fierezza della donna che ho accanto. Sento il dovere di dirti che sei bellissima. Sprechi troppe ore a truccarti, non ne hai bisogno.

Vederti splendere così è un bel messaggio. Il nostro incontro non è stato casuale, è autentico e noi condividiamo tanto. Sei una donna che può insegnare tanto, mi hai arricchito. Averti a fianco significa diventare più sereni».

Rispondendo a queste parole, Matilde ha espresso la sua felicità e gratitudine: «Se me lo posso permettere mi tratta da principessa finalmente». La proposta è arrivata poco dopo, con Francesco che ha promesso: «Quando torneremo in Italia prometto che indosserai il vestito più importante… quello bianco come il riso».

Matilde, visibilmente commossa, ha condiviso in un'intervista a Verissimo quanto Francesco sia stato un faro di speranza nei momenti bui della sua vita: «Francesco è arrivato nel momento peggiore, quello più buio e in cui avevo perso la speranza».

