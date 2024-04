Amadeus

Lo storico conduttore della tv pubblica, passerà a Nove: secondo i rumor si parla di un ingaggio da circa 100 milioni di euro.

Covermedia

Dopo 25 anni di servizio pubblico, Amadeus lascia la Rai.

Ormai è ufficiale: il famoso conduttore di Sanremo e star del prime time ha comunicato al direttore generale Giampaolo Rossi che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, per passare a Warner Bros. Discovery.

Si prevede che la firma del nuovo accordo quadriennale avvenga entro la fine della settimana, segnando un'altra importante acquisizione per il colosso americano dopo quella di Fabio Fazio.

Scelta difficile, Amadeus smentisce d'aver fatto pressioni

«Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento», ha dichiarato Amadeus in un commovente video su Instagram, registrato nel camerino di «Affari Tuoi».

«Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi!, ha aggiunto il presentatore, smentendo le voci che lo volevano condizionare la sua permanenza a un programma per la moglie e all'allontanamento dell'ex manager.

«Senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile».

«È tempo di nuovi sogni»

Amadeus ha espresso gratitudine verso dirigenti, maestranze, artisti e colleghi, ricordando i programmi di grande successo che ha condotto: «I programmi che ho avuto la possibilità e la gioia di realizzare (Sanremo compreso) appartengono al pubblico, ma rappresentano per me un pezzo di cuore e di vita. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti. Ci vediamo in tv».

La Rai ha risposto «con rammarico» alla sua decisione, ma ha riconosciuto la gratitudine per i successi condivisi.

Il futuro televisivo di Amadeus presso Warner Bros. Discovery include la conduzione di format in prima serata e forse la continuazione di «Soliti Ignoti», il cui contratto con la Rai è in scadenza. Si parla di un contratto molto lucrativo, con cifre che sfiorano i 100 milioni di euro.

Covermedia