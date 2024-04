Amadeus a un passo dall’addio alla Rai: ecco cosa c'è nel suo futuro

Amadeus

Il conduttore sta per salutare la Rai: dietro al suo addio ci sarebbero pressioni politiche nate durante l’ultimo festival.

Covermedia

La Rai sta per perdere una delle sue punte di diamante. Amadeus infatti è in procinto di salutare la tv nazionale per passare al Nove, canale del gruppo Discovery, dove è già approdato Fabio Fazio.

A rivelarlo tra il serio e il faceto è stato Fiorello durante «Viva Rai 2»: «Amadeus lascia la Rai e va al Nove»: «L’ho detto a Roberto Sergio, a Giampaolo Rossi, se dovete fare il comunicato che annuncia quello che dovete annunciare... Io so cose che non ce la faccio più a stare zitto. Lo dico adesso».

Le parole dello showman hanno avuto un riscontro nei fatti. Pare che Amadeus abbia subito pressioni politiche durante l’ultimo Festival di Sanremo per avere in gara Povia (vicino alla Lega), Hoara Borselli ospite e Mogol (FdI) come direttore artistico.

Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, ha stilato un comunicato in merito alla notizia: «Il possibile addio di Amadeus rischia di essere l'ennesimo duro colpo per la Rai.»

«Una perdita che potrebbe avere gravi ripercussioni sugli ascolti e anche sui conti dell'azienda. Un probabile passaggio a una rete concorrente – purtroppo non il primo – che non può non preoccupare riconducibile a un vertice (Ad e Dg) che ha occupato manu militari il servizio pubblico».

Amadeus è stato conduttore e direttore artistico delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo. Grazie a lui, i giovani si sono riavvicinati al festival e a premiarlo sono stati gli ascolti. L’ultima edizione ha battuto un record stabilito da Pippo Baudo nel 1995.

