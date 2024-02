Bonolis al posto di Amadeus a Sanremo? Arriva la sua risposta

Paolo Bonolis

Il contratto del conduttore con Mediaset è in scadenza e molti lo vedono come erede di Amadeus al Festival di Sanremo 2025.

Paolo Bonolis pronto a prendersi una pausa dal mondo della tv per ripartire più forte di prima.

«Mercoledì finisco i miei impegni quotidiani. Poi mi prendo un periodo nel quale mi faccio gli affari miei. Poi una volta che porterò a compimento le promesse che ho fatto, penserò al mio futuro, prima di tutto quello interiore e poi quello esteriore», ha dichiarato il presentatore in un’intervista rilasciata a TvBlog.

Secondo Paolo Bonolis «Avanti un altro» ha un futuro mentre «Ciao Darwin» no. In merito ad un suo passaggio in Rai ha fatto sapere: «Non lo so. Per ora c’è un domani in cui non ci sono tracce da seguire. Mi fa piacere dei desiderata delle persone, poi però bisogna dare concretezza».

Nessuna proposta ufficiale

Al momento, dunque, nessuna proposta ufficiale da parte della tv di Stato: «A me fa piacere che ci sia tutta questa considerazione su di me e dopo 44 anni che faccio questo mestiere ci sta pure. Ringrazio tutti quelli che la manifestano. Ma deve scorrere ancora tanta acqua sotto i ponti prima che le cose si concretizzino».

E sulle voci di un suo ritorno a Sanremo Bonolis è stato piuttosto perentorio: «Non ho nessuna idea perchè non ha senso che ce l’abbia, non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?».

Covermedia