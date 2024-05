Il rapper P. Diddy incastrato dal video di sorveglianza di un hotel

Sean "Diddy" Combs

Sean «Diddy» Combs è al centro di una nuova controversia. «Mi ha presa per il collo e buttata a terra per poi prendermi a calci», sono le accuse dell'ex fidanzata Cassie Ventura che trovano riscontro in un video del 2016.

Un video di sorveglianza, pubblicato da un hotel di Los Angeles, conferma le accuse di violenza mosse contro Sean «Diddy» Combs dalla cantante Cassie Ventura. Il filmato del 2016 corrobora le affermazioni dell'ex compagna del rapper contenute in una causa legale del novembre 2023, poi archiviata.

Nel video, ottenuto dalla CNN, si vede Diddy, in asciugamano, aggredire Cassie, la sua fidanzata dell'epoca. La donna cerca di entrare in un ascensore, ma il rapper la afferra per il collo, la butta a terra e la prende a calci. Cassie rimane immobile mentre Diddy raccoglie le sue borse, poi la colpisce di nuovo con un calcio.

Successivamente, la trascina per i vestiti lungo il pavimento e la spinge con forza. Infine, Diddy lancia un oggetto verso Cassie mentre si siede su una sedia.

Il video conferma le dichiarazioni della causa legale

Il video conferma le dichiarazioni della causa legale di Cassie, che affermava che Diddy, ubriaco, l'aveva colpita in faccia causandole un occhio nero. Dopo che il rapper si è addormentato, la cantante ha tentato di lasciare la stanza, ma lui l'ha seguita nel corridoio urlando, l'ha afferrata e ha lanciato vasi di vetro contro di lei mentre correva verso l'ascensore.

La pubblicazione del filmato ha sollevato indignazione e interrogativi sul comportamento di Diddy e sulle dinamiche della sua relazione con Cassie, riaccendendo il dibattito sulla violenza domestica e sul potere delle celebrità di evitare conseguenze legali grazie alla loro influenza e risorse.

Giova ricordare che oltre alle accuse di violenza sessuale, il rapper è stato accusato di traffico di essere umani. Accusa che ha portato lo scorso marzo alla perquisizione da parte dell'FBI delle sue proprietà di Miami e Los Angeles.

