Sean Diddy Combs

La proprietà di Miami e Los Angeles del rapper sono state perquisite dai militari. Il legale attacca: «È una caccia alle streghe».

Covermedia

Sean «Diddy» Combs si dichiara innocente a poche ore dal raid dell’FBI nelle sue proprietà. Le case di Miami e Los Angeles del rapper sono state perquisite dagli agenti federali, in relazione a un’indagine per traffico di esseri umani.

«Oggi, l'Homeland Security Investigations (HSI) di New York ha eseguito azioni delle forze dell'ordine come parte di un'indagine in corso, con l'assistenza della HSI Los Angeles, HSI Miami e dei nostri partner delle forze dell'ordine locali», ha dichiarato l’Homeland Security Investigations a Fox News Digital.

Combs, 54, ha rilasciato un comunicato tramite i suoi legali in cui, oltre a ribadire la propria innocenza, ha attaccato l’FBI per avere usato il pugno duro con il blitz, ritenuto eccessivo.

«Ieri è avvenuto un abuso di potere a livello militare nell’esecuzione dei mandati di perquisizione nelle residenze del signor Combs», ha detto martedì il suo avvocato, Aaron Dyer, a Fox News Digital in una dichiarazione. «Non ci sono scuse per l'eccessiva dimostrazione di forza e ostilità mostrata dalle autorità o per il modo in cui sono stati trattati i suoi figli e i suoi dipendenti. Il signor Combs non è mai stato arrestato ma ha parlato e collaborato con le autorità».

«Nonostante le speculazioni dei media, né il signor Combs né alcuno dei suoi familiari sono stati arrestati, né la loro capacità di viaggiare è stata limitata in alcun modo».

Dyer ha infine bollato il raid come una «caccia alle streghe».

«Questa imboscata senza precedenti, abbinata a una presenza mediatica avanzata e coordinata, sembra voler già condannare al giudizio il signor Combs e non è altro che una caccia alle streghe basata su accuse infondate mosse in cause civili».

«Non è stata accertata alcuna responsabilità penale o civile per nessuna di queste accuse. Il signor Combs è innocente e continuerà a combattere ogni singolo giorno per riabilitare il suo nome», ha concluso il legale.

