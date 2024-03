Il periodo di assenza per motivi di salute continua a provocare speculazioni selvagge, dal momento che il Palazzo non fornisce ulteriori dettagli sulle condizioni di Kate. Adam Davy/PA Wire/dpa

La Principessa Kate parlerà della sua salute al suo ritorno ufficiale, secondo le speculazioni di vari media britannici. Finora, Palazzo ha mantenuto un profilo basso sugli aggiornamenti relativi alle condizioni della futura regina.

Hai fretta? blue News riassume per te Le condizioni di salute della Principessa Kate sono al centro dell'attenzione di tutti da quando è stata operata all'addome il 16 gennaio.

Kensington Palace continua a ribadire che fornirà informazioni solo se e quando ci sarà uno sviluppo importante della situazione.

Un insider sostiene ora che Kate probabilmente affronterà per prima la questione della sua guarigione, forse in uno dei suoi futuri appuntamenti pubblici. Il primo dovrebbe avvenire il 17 aprile. Mostra di più

La Principessa del Galles è fuori gioco da quando è stata operata all'addome il 16 gennaio e non partecipa a nessun evento ufficiale della Famiglia Reale. Poiché Kensington Palace non ha reso pubblici i dettagli dell'operazione, ci sono ancora molte speculazioni sui motivi.

Il problema si è aggravato quando Kate ha postato una foto modificata di se stessa e dei suoi figli per la festa della mamma. Gli utenti del web se ne sono subito accorti, costringendo la 42enne a scusarsi.

Secondo il Sunday Times, un insider sarebbe a conoscenza di ciò di cui William (41 anni) e Kate parleranno al loro ritorno: la coppia annuncerà i dettagli dell'operazione e della guarigione, ma lo farà a propria discrezione.

«È più probabile che si aprano quando entrano in contatto con il pubblico. Posso immaginare che la principessa parli della sua operazione in questo contesto: se lo farà, sarà così», dice la fonte.

Ritorno in pubblico probabile il 17 aprile

Gli eredi al trono faranno una dichiarazione solo quando si sentiranno pronti: potrebbe essere in occasione della prima apparizione di Kate dopo la sua assenza o in una data successiva. «Non possono essere messi sotto pressione», dice l'insider.

L'interesse per la famiglia reale britannica è enorme in tutto il mondo. Ma, Kensington Palace non si lascia scoraggiare e insiste nel ribadire che pubblicherà informazioni sulla salute di Kate solo se «rilevanti».

Finora si è limitato a dire che la principessa sta bene. È probabile che Kate torni agli impegni ufficiali il 17 aprile, quando termineranno le vacanze scolastiche dei suoi figli.