Michael J. Fox

L’attore e la principessa erano seduti l’uno accanto all’altra alla premiere di «Ritorno al futuro» nel 1985.

Covermedia

Michael J. Fox conobbe la principessa Diana nel 1985, un evento che l’attore definisce «surreale». Riavvolgendo il nastro della sua lunghissima carriera, iniziata oltre 40 anni fa, l’attore ha dichiarato a People: «È stato tutto pazzesco. Non avrei mai pensato che tutto ciò potesse accedere».

L’incontro con Lady D è avvenuto alla premiere di Londra di «Ritorno al futuro», nel 1985. In quella circostanza la compianta principessa era seduta proprio accanto a lui.

«Alla royal premiere di Ritorno al futuro, ero seduto accanto alla Principessa Diana», ha rivelato. «Mi sono reso conto che per quella piccola distanza tra noi sembrava a tutti gli effetti un romantico appuntamento. Quello, come tanti altri, è stato un momento surreale».

Diana partecipò alla premiere con indosso un abito di velluto bordeaux con scollatura sulla schiena e una collana di perle.

Il 62enne aveva già parlato dell’incontro con Lady D durante una puntata del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

«Il film è iniziato ed io dovevo andare a fare pipì. Quindi, per tutto il resto del film, sono rimasto seduto, in pratica a morire. Non potevo dirle niente e non potevo allontanarmi da lei perché non potevo passarle davanti o darle le spalle. Perciò fu soltanto un’agonia. Doveva essere la notte più bella di tutta la mia vita, ma è stata solamente un lungo incubo».

Covermedia