Gli esperti dei reali britannici ritengono che Meghan Markle possa sanare la spaccatura nella famiglia Windsor. Prima di tornare nel Regno Unito con il principe Harry a maggio, deve però fare una cosa.

Il principe Harry (39 anni) tornerà in Gran Bretagna a maggio per prendere parte alle celebrazioni del decimo anniversario dei suoi «Invictus Games».

Non è ancora chiaro se sua moglie Meghan (42 anni) lo accompagnerà.

Come ipotizzano però gli esperti dei reali, i figli dei duchi di Sussex, Archie (4 anni) e Lilibet (2 anni) potrebbero ricucire il loro rapporto con la famiglia Windsor. Mostra di più

A maggio Meghan Markle dovrebbe accompagnare in Gran Bretagna il principe Harry per la celebrazione del 10° anniversario degli «Invictus Games». Il viaggio, che secondo il «Mirror» non è stato ancora confermato, sarebbe uno dei pochi che la coppia farebbe insieme dopo la Megxit.

I duchi di Sussex vivono in California dal 2020 e il secondogenito del re Carlo III ha addirittura trasferito la sua residenza principale negli Stati Uniti, dopo che la coppia è stata cacciata dal loro amato Frogmore Cottage nel giugno 2023.

Se Meghan e Harry dovessero portare i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, in Inghilterra il mese prossimo, questo gesto servirebbe come un «ramoscello d'ulivo», un'offerta di pace, per i reali e il pubblico britannico.

L'onere grava su William

Nel frattempo gli esperti di Kensington Palace affermano che il principe William sta «proteggendo» i suoi figli e la principessa Kate. E che il fratello minore ha «distrutto le speranze di tutti coloro che credono ancora nella riconciliazione».

Da quando la principessa del Galles ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro, la sua famiglia è rimasta lontanissima dagli occhi del pubblico. Kate e William hanno apprezzato particolarmente il loro tempo libero in privato durante la Pasqua, quando i loro figli George, Charlotte e Louis non dovevano andare a scuola.

Il primogenito del monarca è ancora cauto, sostiene un esperto. È un momento difficile per i Windsor dato che anche Carlo al momento non è in grado di adempiere ai suoi compiti.

Il peso della famiglia reale grava sulle spalle dell'erede al trono.