Re Carlo III ha deciso di concedere una serie di nuovi titoli d'onore di primo piano alla regina consorte Camilla, all'erede al trono William e soprattutto alla moglie di questi, la principessa di Galles, Kate, alle prese – come lo stesso sovrano 75enne – con le cure di un cancro dopo la doppia diagnosi annunciata al Regno Unito nello shock generale negli ultimi mesi.

Lo rende noto Buckingham Palace, sullo sfondo della pubblicazione di una lista di decorazioni e riconoscimenti – che comprende anche altre figure della Royal Family e della società civile britannica – tradizionalmente diffusa in vista della festa di San Giorgio, patrono d'Inghilterra.

Le designazioni, secondo diversi commentatori, confermano la volontà del monarca di potenziare l'immagine dei membri della dinastia a lui più vicini, in un momento segnato dalla terapie a cui egli continua a sottoporsi, come Kate, a causa delle attuali condizioni di salute.

Ecco i nuovi titoli assegnati

Nel comunicato del palazzo, re Carlo ringrazia la sua «amata nuora», la principessa Kate, per il servizio svolto per conto della monarchia e la nomina Royal Companion of the Order of the Companions of Honour: ordine costituito nel 1917 dal suo bisnonno, re Giorgio V, il cui accesso è riservato di regola a personalità distintesi nelle arti, nelle scienze, nella medicina o nel servizio allo Stato; ordine di cui finora non faceva parte nessun membro della famiglia reale.

La regina Camilla, da parte sua, è stata designata Grand Master e First or Principal Dame Grand Cross del Most Excellent Order of the British Empire: l'Ordine del (defunto) Impero Britannico, che attribuisce onorificenze e insegne civili e militari e di cui in passato era stato Gran Maestro il principe Filippo, consorte di Elisabetta II e padre di Carlo.

Mentre il principe William si è visto assegnare il titolo – ricoperto dal medesimo Carlo fino alla sua ascesa al trono l'8 settembre 2022 – di un altro ordine di prestigio: the Most Honourable Order of the Bath.

La duchessa di Gloucester, cugina di Elisabetta, e membro tuttora attivo di casa Windsor nello svolgimento di doveri di rappresentanza reale, è stata infine insignita del titolo di Royal Lady Companion dell'Ordine della Giarrettiera, il più antico fra gli storici ordini superstiti della cavalleria britannica, assieme all'attuale capo di Stato maggiore della Raf (l'aeronautica militare del Regno) e a lord Kakkar, medico e scienziato di chiara fama.

