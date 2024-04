Re Carlo non vuole trasferirsi a Buckingham Palace, ecco perché

Buckingham Palace è uno dei grandi simboli di Londra. Ma a re Carlo III e alla regina Camilla non sembra piacere molto. Un esperto reale ritiene addirittura che non vi si trasferiranno mai.

Hai fretta? blue News riassume per te Buckingham Palace a Londra rappresenta la famiglia reale britannica come nessun'altra residenza reale.

Ma questo famoso luogo non è affatto una casa.

Un esperto di reali ha rivelato che re Carlo III e la regina Camilla non si trasferiranno da Clarence House a Buckingham Palace. Mostra di più

Questo annuncio immobiliare non sembra male: proprietà spaziosa in una posizione privilegiata nel centro della città. La casa dispone di 775 stanze, tra cui 19 sale di rappresentanza, 92 sale di lavoro, 52 camere da letto e 78 bagni.

Il design degli interni è estremamente elegante. Ci sono mobili di pregio provenienti dall'Inghilterra e dalla Francia. C'è anche un parcheggio privato con campo da tennis e un laghetto.

Buckingham Palace a Londra simboleggia la famiglia reale britannica come nessun'altra proprietà. È la residenza ufficiale dei monarchi dal 1837. Ma nessuno vi si è trasferito per molto tempo.

Il palazzo è in fase di ristrutturazione. I lavori dovrebbero durare fino al 2027, con un budget previsto di 369 milioni di sterline (circa 411 milioni di franchi).

Un luogo meraviglioso per le cerimonie

Buckingham Palace è un luogo meraviglioso per le occasioni cerimoniali, cioè quando la gente si affolla sul Mall, il viale antistante, per rendere omaggio al re o alla regina sul balcone.

La grande contraddizione di questo luogo nella città di Westminster è che non è affatto una casa.

Con il passaggio al trono britannico nell'autunno del 2022, è stata sollevata pure la questione di come re Carlo III avrebbe utilizzato il palazzo in futuro.

L'esperto reale Hugo Vickers sostiene su dailymail.co.uk che Carlo e Camilla non si trasferiranno mai da Clarence House. L'attuale residenza del monarca è un'abitazione più bella, «una magnifica casa a schiera con un grande giardino nel centro di Londra».

Da quando è stato incoronato, Carlo è stato visto più volte percorrere la breve distanza da Buckingham Palace in limousine e utilizzare il palazzo per occasioni formali, come i banchetti di Stato.

«Un misto di camere e uffici»

«Buckingham Palace è un misto di stanze di Stato per le occasioni formali e uffici per il personale che ci lavora», spiega Vickers. I membri della famiglia reale hanno stanze su piani diversi, a cui si accede attraverso una serie di corridoi, come in un hotel.

«Ed è esattamente quello che sembra: un grande albergo edoardiano pieno di spifferi», continua l'esperto.

Non sorprende quindi che anche la regina Elisabetta II, morta nel 2022, abbia inizialmente vissuto a Clarence House.

Tuttavia, il Primo Ministro britannico Winston Churchill ha successivamente insistito affinché si trasferisse a Buckingham Palace, che è la residenza ufficiale del monarca.

È quindi possibile che re Carlo non sia così scontento degli attuali lavori di ristrutturazione del palazzo. Dopotutto, questo gli dà una buona scusa per rimanere a Clarence House.

Per ora.