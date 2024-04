La principessa Beatrice. KEYSTONE

Un nuovo colpo del destino ha scosso la famiglia reale britannica. L'ex fidanzato della principessa Beatrice di York è stato trovato morto in una stanza d'albergo a Miami. Paolo Liuzzo sarebbe morto per overdose.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex fidanzato della principessa Beatrice, Paolo Liuzzo, è stato trovato morto in una stanza d'albergo a Miami, in Florida.

La polizia non ha reso nota la causa del decesso. Secondo alcune indiscrezioni, l'uomo sarebbe morto per overdose.

La principessa Beatrice ha avuto una relazione con Liuzzo nel 2005.

Il quotidiano inglese «The Sun» scrive che la figlia del principe Andrea è in lutto. Mostra di più

Il 2024 si sta trasformando sempre di più in un «Annus horribilis» per la famiglia reale britannica.

Dopo le diagnosi di cancro di re Carlo III e della principessa Kate, ora un nuovo colpo del destino ha scosso i reali britannici. L'ex fidanzato della principessa Beatrice, Paolo Liuzzo, è stato trovato morto in un hotel di Miami all'inizio di febbraio, come riporta il «The Sun». Il dipartimento di polizia locale ha confermato il decesso al quotidiano britannico.

Liuzzo lavorava come mercante d'arte. La figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson è stata insieme al 41enne dal 2005 al 2006. All'epoca Beatrice aveva 17 anni, mentre lui ne aveva già 24.

La polizia non ha reso nota la causa del decesso, ma circolano voci secondo le quali Liuzzo sia morto per overdose.

Un suo amico ha parlato con il «The Sun», spiegando che «ha iniziato a prendere molti farmaci, ma poi è passato alla cocaina e a droghe più pesanti».

L'amore non era piaciuto ai reali

La famiglia reale non era particolarmente felice della storia d'amore tra la Beatrice e Liuzzo.

In precedenza lui era infatti stato arrestato e condannato per omicidio colposo di uno studente durante una rissa in Massachusetts, come ricorda «Krone.at». Ma le accuse di aggressione erano state successivamente ritirate e non è quindi mai andato in prigione, ma se l'è cavata con i servizi sociali.

L'amore tra la strana coppia durò solo un anno.

Molti anni più tardi, nel settembre 2019, la principessa Beatrice ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con l'uomo d'affari Edoardo Mapelli Mozzi, che ha sposato nel luglio 2020. La loro prima figlia, Sienna Elizabeth, è nata a Londra il 18 settembre 2021. La bambina è decima in linea di successione al trono britannico dopo la madre.