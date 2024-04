Chris Cross, storico bassista degli Ultravox imago stock&people

La star degli Ultravox Chris Cross è morto a 71 anni: lo ha annunciato lo storico frontman della band britannica protagonista della new wave, Midge Ure, ricordandolo come «il collante capace di tenere insieme il gruppo».

Il musicista, al secolo Chris Allen, era il bassista degli Ultravox, ricordato come co-autore del celebre successo del 1981, «Vienna». Secondo i media del Regno Unito, Cross è deceduto il 25 marzo, ma solo oggi è stata data la notizia della sua scomparsa.

Anche il tastierista della band, Billy Currie, gli ha reso omaggio, scrivendo sulla sua pagina Facebook: «È molto triste sentir parlare di Chris... Abbiamo passato dei momenti meravigliosi insieme. Ridendo soprattutto».

Nato a Londra nel 1953, Cross è considerato fra i fondatori degli Ultravox, quando ancora negli anni Settanta si chiamavano Tiger Lily, ed è rimasto nella band nelle due fasi, la prima con John Foxx alla guida e la seconda con Ure.

Emersi dalla scena punk, new wave ed elettronica dei tardi anni 70, gli Ultravox si sono inventati una forma straordinaria di musica rock elettronica dalla potenza unica che ha consegnato alla storia degli anni '80 canzoni come «Hymn», «Dancing With Tears In My Eyes», «The Voice» e naturalmente l'intramontabile «Vienna».

Dopo essersi sciolto, nel 1996, il gruppo era tornato insieme nel 2008 e nel 2012 era uscito l'album «Brilliant», di fatto considerato l'ultimo degli Ultravox.

