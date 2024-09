Naomi Campbell

La fondazione della top model ha sperperato ingenti somme in spese personali: solo l'8,5% dei fondi è stato destinato a scopi caritatevoli.

Covermedia

Naomi Campbell è al centro di uno scandalo che ha portato al suo allontanamento come fiduciaria della sua stessa fondazione, «Fashion For Relief».

Un'indagine ha rivelato «gravi irregolarità finanziarie» all'interno dell'organizzazione benefica della top model.

La Charity Commission ha escluso Campbell dal ruolo per cinque anni dopo aver scoperto che la sua associazione, nata per combattere la povertà, ha donato solo una piccola parte dei milioni raccolti attraverso lussuosi eventi di moda con celebrità.

Secondo il Mail on Sunday, «Fashion For Relief» ha speso oltre 2 milioni di euro (1,6 milioni di sterline) per un esclusivo gala a Cannes, ma ha devoluto solo 6.300 euro (5.000 sterline) a cause benefiche in un periodo di 15 mesi.

Oltre a ciò, la Commissione ha scoperto che la fondazione ha sperperato migliaia di sterline in spese lussuose, come soggiorni in hotel a 5 stelle, sigarette, trattamenti spa e sicurezza privata per la Campbell.

Tra aprile 2016 e luglio 2022, solo l'8,5% delle spese della fondazione è stato destinato effettivamente a donazioni caritatevoli. Le autorità hanno recuperato quasi 455.000 euro (350.000 sterline) dalla fondazione, poi distribuiti tra Save the Children e il Mayor's Fund for London, che aveva segnalato «Fashion For Relief» nel 2021.

La squalifica di Campbell arriva cinque mesi dopo la rimozione della fondazione dal registro delle beneficenze del Regno Unito.

«I fiduciari devono agire nel miglior interesse della fondazione e rispettare i propri obblighi legali», ha dichiarato Tim Hopkins, vicedirettore della Charity Commission. «La nostra indagine ha rilevato che i fiduciari di questa fondazione hanno fallito in questo compito, portandoci a prendere provvedimenti per squalificarli».

Oltre alla Campbell, le sue ex collaboratrici Bianka Hellmich e Veronica Chou sono state bandite per nove e quattro anni rispettivamente.

«Fashion For Relief», fondata dalla supermodella nel 2005, si era guadagnata una notevole visibilità grazie al coinvolgimento di numerose celebrità e stilisti di fama mondiale.

Covermedia