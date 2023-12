Nicolas Vaporidis

L’attore ha chiuso con il mondo della tv per dedicarsi esclusivamente al suo ristorante londinese Taverna Trastevere.

Dopo l’exploit cinematografico che lo ha visto protagonista di celebri teen movie, Nicolas Vaporidis è sparito dalle scene.

Diventato popolare grazie a film come «Notte prima degli esami», «Come tu mi vuoi» e «Questa notte è ancora nostra», l’attore è poi stato bandito dal mondo del cinema, come spiega nell’intervista concessa a Vanity Fair.

«Mi sono dannato a fare congetture. Non credo che mi abbiano spinto volutamente fuori: nessuna congiura contro di me. È la ruota che gira» dice Vaporidis.

»Di certo ero legato a una certa filmografia che ha avuto fortuna in un determinato periodo, nonostante alcuni snob liquidassero il genere come teen movie.».

«È la filmografia che ha lanciato Riccardo Scamarcio, Silvio e Gabriele Muccino, Fausto Brizzi: i social non esistevano, eppure ci conoscevano persino i sassi. Però da lì, per prendere ruoli più adulti, bisognava farsi dimenticare: morire artisticamente per risorgere con un’immagine nuova».

L'attore si è lanciato nella ristorazione

Per questo ha deciso di cimentarsi nella ristorazione, con il suo Taverna Trastevere.

«Nel 2019 ho aperto un ristorante, Taverna Trastevere, con Alessandro, che mi aveva dato una chance la mia prima volta a Londra. Ma non sono entrato con la bacchetta da direttore d’orchestra: prendevo gli ordini, servivo i piatti, raccoglievo quelli sporchi.»

«Non è stato facile, perché massacrante fisicamente e perché frustrante. La gente mi riprendeva con il cellulare: "Ma sei proprio tu?". Un giorno si è presentato un gruppo di romani, il locale era pieno, uno di loro mi ha detto: "Sai che sei identico a quell’attore…? Come si chiama? Vaporidis?". Non avevo voglia di giocare, ero di corsa, ho risposto: "Sono io!". E lui: "Seee, ti piacerebbe!". L’ho lasciato lì. Quando sono tornato, l’ho visto googlarmi sul telefonino per poi chiedermi scusa».

Dovendo fare cassetta, Vaporidis ha così accettato di partecipare all'Isola dei Famosi 2022.

«Ho partecipato all’Isola dei famosi 2022 per congedarmi dal sistema, arrivederci e grazie. Poi, ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. L’equivalente di sei, sette anni di stipendio del nostro general manager a Londra. Odiavo stare lì, mi vergognavo come un ladro: altro che esperienza di vita!».

Covermedia