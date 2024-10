Nicole Kidman e Salma Hayek si scontrano sul tappeto rosso?

Nicole Kidman e la collega Salma Hayek non sembrerebbero essere amiche per la pelle. Alla settimana della moda di Parigi, in occasione della sfilata di Balenciaga, le due hanno avuto un diverbio.

Il video del diverbio è apparso su TikTok.

Non è chiaro se si sia trattato di un malinteso o se le due abbiano effettivamente litigato. Mostra di più

Salma Hayek e Nicole Kidman si sono scontrate durante in un'apparizione sul tappeto rosso della sfilata di Balenciaga alla settimana della moda di Parigi.

L'attrice messicana avrebbe programmato di posare davanti ai fotografi insieme alla cantante Katy Perry. Ma quando l'australiana ha voluto passare davanti alle due, la situazione ha preso una piega imprevista.

Un fotografo ha chiesto «un'altra foto» e Hayek ha girato senza tanti complimenti Kidman, che era di spalle alla macchina fotografica, con le mani verso i fotografi.

Quest'ultima non è sembrata entusiasta dell'idea di fare una foto insieme. Al contrario la vincitrice dell'Oscar ha afferrato il braccio di Hayek e l'ha spinta via senza esitazione.

È seguito un breve, ma freddo saluto alla cantante, con baci a destra e a manca, mentre ha scambiato qualche parola tesa con la 58enne di Coatzacoalcos prima di allontanarsi.

Cosa si sono dette?

Cosa sia stato detto esattamente tra le due donne non è ancora chiaro. Poco dopo l'uscita di Kidman, Hayek ha però pronunciato una frase degna di nota: «Sì, grazie. Consiglio».

A questa frase è seguita una risposta, presumibilmente di Kidman, che ha detto: «Non ne hai bisogno». Hayek ha poi risposto: «Sì, ne ho bisogno».

L'incidente non è passato inosservato. Un video del momento è circolato rapidamente online e ha scatenato le speculazioni. Un utente ha commentato: «Quel momento tra Salma Hayek e Nicole Kidman deve essere stato molto teso».

Un altro ha difeso Kidman e ha detto: «Salma è stata irragionevole quando ha cercato di girare con la forza il corpo di Nicole. Avrebbe potuto almeno guardarla negli occhi. Ma era così impaziente e ora la gente pensa che Nicole sia maleducata. Io avrei reagito allo stesso modo».

Resta da capire se si sia trattato effettivamente di un piccolo disaccordo o di un semplice malinteso. Ma ciò che è chiaro, è che questo breve momento sul tappeto rosso ha già dato molto di cui parlare.