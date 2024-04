Michelle Williams

Il cast della serie TV «Dying for Sex» si arricchisce di nuove presenze.

Covermedia

La serie, ora in fase di riprese e che vede anche la partecipazione di Jenny Slate, ha accolto Rob Delaney, David Rasche ed Esco Jouléy.

«Dying for Sex», basata sull'omonimo podcast, racconta la storia di Molly, interpretata da Michelle Williams. Dopo una diagnosi sconvolgente di cancro al seno avanzato, Molly lascia il marito di lunga data e intraprende un percorso di esplorazione sessuale.

La sua migliore amica, Nikki, interpretata da Slate, è una fonte costante di sostegno durante questa esperienza emotiva e trasformativa.

Ecco che ruoli avranno le new entry

Il comico Rob Delaney entra nel cast nel ruolo del seducente vicino di casa di Molly, mentre David Rasche, noto per «Succession», interpreta il dottor Pankowitz, l'oncologo di Molly. La Jouléy, che ha recitato nel ruolo di Jay in «State of the Union», interpreta Sonya, una giovane assistente sociale specializzata in cure palliative.

La Williams ha precedentemente elogiato la storia guidata da donne con un cast e una troupe prevalentemente femminili, discutendo del suo primo ruolo dopo più di due anni. «È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho lavorato. Ho tre figli a casa», ha dichiarato a Deadline a dicembre. «Ci vuole il progetto giusto per convincermi a tornare».

La star di «Venom» ha due figli con il marito Thomas Kail, con cui si è sposata nel 2020, e condivide anche la figlia diciottenne Matilda con il compianto marito Heath Ledger.

Covermedia