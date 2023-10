Paola Cortellesi

È il primo film da regista dell’attrice che rende omaggio alle donne: «Sono sempre state considerate delle nullità».

Paola Cortellesi ha aperto la 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma con il suo esordio alla regia intitolato «C’è ancora domani». Un omaggio al mondo delle donne, per spronarle a reagire anche quando il futuro sembra già segnato.

Nello script la Cortellesi interpreta la protagonista, Delia, incastrata nel ruolo di madre e moglie in una Roma degli anni Quaranta, dove il marito la fa da padrone. Sarà la scoperta di una lettera a darle la forza di reagire, soverchiando gli schemi.

«L’idea di portare sullo schermo questa storia è partita dalla voglia di raccontare la vita di quelle donne che nessuno ha mai celebrato. Donne come le nonne, le bisnonne che m’hanno raccontato delle storie incredibili riguardo la loro epoca», dice la Cortellesi durante la presentazione stampa del film.

«Sono le donne che nessuno celebra»

«Storie che si consumavano nel cortile, davanti a tutti, insieme a tutti, di queste donne che hanno costruito il tessuto sociale del nostro Paese, crescendo figli, avendo mariti che andavano e venivano dal fronte. Sono sempre state considerate delle nullità e loro stesse si sono sempre considerate delle nullità. Sono le donne che nessuno celebra, che nessuno ricorda», ha spiegato la neo regista.

«C’era una totale inconsapevolezza, non ci si rendeva conto di quali fossero le discriminazioni, le violenze che subivano, non necessariamente come raccontiamo nel film, ma che c’erano in ogni caso. Perché non si ponevano questa domanda? Perché era stato loro insegnato che non contavano niente», ha proseguito Cortellesi.

«Mia nonna, una mia cara nonna, è stata secondo me una donna eccezionale. Non erudita, ma eccezionale. Mi dava dei grandi consigli. Perché io glieli andavo a chiedere. Ma alla fine aggiungeva sempre: "Però, che capisco io"».

Nel cast del film figurano anche Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni e Francesco Centorame.

Covermedia