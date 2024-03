Costantino Della Gherardesca

Il 7 marzo prende il via la nuova stagione dell'adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca e arricchito dalla presenza di Fru come new entry.

Nella nuova edizione di «Pechino Express: La rotta del dragone», otto coppie sono pronte a mettersi alla prova in sfide ad alto tasso di adrenalina.

Tra i partecipanti troviamo le cosiddette coppie «di famiglia»: i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, noti come i Pasticcieri, Fabio Caressa insieme alla figlia Eleonora, appellati i Caressa, e Paolo Cevoli con la moglie Elisabetta Garuffi, i Romagnoli.

A seguire, le coppie di colleghi: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, le Amiche, insieme alle influencer Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, denominate Italia Argentina, e due coppie di attori, i Brillanti Nancy Brilli e Pierluigi Iorio e i Fratm di «Mare Fuori», Artem e Antonio Orefice.

Non mancano gli sportivi: l'ex sciatore Kristian Ghedina e l'ex pallavolista Francesca Piccinini, i Giganti, noti per il loro spirito competitivo.

Un nuovo approccio

Costantino Della Gherardesca, confermato alla guida del programma, durante la conferenza stampa di presentazione ha evidenziato l'approccio sociologico dell’adventure game.

«È un programma che racconta tutti. Facciamo in modo che i luoghi visitati vengano narrati al telespettatore e che i concorrenti abbiano l'opportunità di togliersi la maschera», ha dichiarato il conduttore.

«La maschera ha due lati: quello positivo, ovvero come appariamo alle altre persone, e quello negativo, che corrisponde a ciò che dobbiamo veramente pensare e ci fa sopravvivere. Staccandole dall’ambiente in cui lavorano, le coppie hanno la possibilità di levarsi il lato positivo della maschera, quello superficiale, e dedicarsi alla loro vera natura».

Torna Fru dei The Jackal

L'edizione vede anche l'introduzione di un inviato speciale, Fru dei The Jackal, già amato dal pubblico per la sua partecipazione in una passata stagione.

«È un'esperienza più tranquilla rispetto a quella da concorrente» ha commentato Fru.

«Non ci sono disagi. Anzi, vedi quelli degli altri e un po’ ne godi».

Covermedia