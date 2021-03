Penelope Cruz entra nel cast vocale della serie animata pro vaccini di Bono

Bono

Il frontman degli U2 lancia «Pandemica», uno show per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei vaccini e sulla loro equa distribuzione nel mondo.

Penelope Cruz, Michael Sheen e David Oyelowo saranno nel cast vocale della serie animata «Pandemica», prodotta da Bono.

Lo show avrà lo scopo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei vaccini, unica arma in possesso dell’umanità per debellare il Covid-19.

Il frontman degli U2 realizzerà lo show attraverso la sua charity ONE, fondazione benefica contro la povertà nel mondo.

In «Pandemica» anche star come Kumail Nanjiani, Phoebe Robinson e Wanda Sykes presteranno le loro voci a dei personaggi animati.

Il focus dei sette episodi della serie sarà la mancanza di vaccini anti-coronavirus nei paesi in via di sviluppo e in aree del mondo estremamente povere.

«Il mondo animato di Pandemica dice una semplice verità: il luogo in cui vivi non dovrebbe determinare l’ottenimento o meno di queste fiale salvavita», ha condiviso Bono in un comunicato. «Anche se molti di noi stanno ancora aspettando il proprio turno, dobbiamo impegnarci per assicurarci che miliardi di persone in tutto il mondo non siano lasciate in fondo alla fila. È la cosa giusta da fare, ovviamente, ma è anche l'unica via d'uscita da questa pandemia per tutti noi. Se il vaccino non è distribuito in tutto il mondo, il problema non si risolverà».

«Siamo tutti intrappolati a causa della pandemia», ha aggiunto Oyelowo. «Questo virus prospera sulla disuguaglianza, e in questo momento miliardi di persone in tutto il mondo stanno vedendo la promessa di un vaccino, ma non l'opportunità di riceverlo. Dobbiamo intensificare e fare ciò che serve per porre fine a questa pandemia per tutti e in tutte le parti del mondo».