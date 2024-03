Il produttore cinematografico Robert Boner ritratto durante le 59esime Giornate di Soletta. Keystone

Il produttore cinematografico Robert Boner si aggiudica il Premio d'onore del cinema svizzero 2024, dotato di 30'000 franchi. Si intende così rendere omaggio a una figura chiave del cinema elvetico, si legge in una nota odierna degli organizzatori.

Il 75enne riceverà il riconoscimento nel corso della cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero che si terrà il 22 marzo alla Halle 522 di Zurigo.

Boner ha prodotto più di 50 film, fra cui il documentario «Le génie helvétique – Mais im Bundeshuus» di Jean-Stéphane Bron nonché il classico «Le piccole fughe» di Yves Yersin.

Nato a Lauerz (SZ) nel 1949, Boner è stato dapprima produttore per il Filmkollektiv di Zurigo e ha poi fondato due case cinematografiche: la Saga Production di Losanna e Ciné Manufacture a Parigi. Si è inoltre «impegnato per far progredire la politica cinematografica svizzera», prosegue la nota.

Boner ha cofondato l'associazione GARP (Gruppo autori, registi, produttori). Il produttore ha partecipato all'introduzione di Succès Cinéma, la promozione cinematografica legata al successo in Svizzera, ed è stato il primo segretario generale della fondazione romanda per il cinema Cinéforom.

I cosiddetti Quartz premiano ogni anno i film svizzeri di maggior rilievo e i protagonisti più importanti della cinematografia elvetica.

brbu, ats