Resa nota la causa di morte dell'attrice porno Jesse Jane

Lo scorso gennaio l'attrice porno statunitense Jesse Jane è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Le autorità hanno ora reso nota la causa della morte della 43enne.

Anche il suo compagno, Brett Hasenmueller, è stato trovato morto nello stesso appartamento in Oklahoma.

Jesse Jane era nota per la sua carriera di modella, attrice di «Baywatch» e redattrice di una rivista sexy.

È stata anche inserita nella Porn Industry Hall of Fame nel 2012. Mostra di più

Cindy Taylor, vero nome di Jesse Jane, è stata trovata morta nel suo appartamento alla fine di gennaio all'età di 43 anni.

In seguito all'autopsia, l'ufficio medico di Oklahoma City ha annunciato che Jane è morta per un'overdose di fentanyl e cocaina. La notizia è stata riportata, tra gli altri, dalla rivista statunitense «TMZ».

Anche il compagno della pornostar, Brett Hasenmueller, è stato trovato privo di vita nell'appartamento di Moore, nello Stato americano dell'Oklahoma.

La polizia ha trovato i due corpi perché il capo di Hasenmueller era preoccupato per il suo dipendente a causa del silenzio radio.

Al momento del ritrovamento le autorità non erano ancora in grado di fornire una chiara causa della morte, ma non era stata esclusa un'overdose.

Redattrice e attrice di «Baywatch»

Jesse è cresciuta in Texas e da adolescente ha vinto numerosi concorsi per modelle. È anche apparsa come comparsa nel film «Baywatch - Matrimonio alle Hawaii» (2003), pellicola nata come episodio speciale conclusivo della popolare serie TV, andata in onda per 11 stagioni.

Dopo la sua apparizione nel film, s'è mostrata sulle copertine di varie riviste erotiche come «Hustler», «Front», «Club» e «AVN».

Ha anche lavorato come redattrice per la rivista erotica «Rock Confidential». È stata anche inserita nella Porn Industry Hall of Fame nel 2012.