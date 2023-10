Ryan Reynolds

L’attore ha trovato il modo per tenere a bada i momenti di profonda crisi.

Ryan Reynolds rivela di avere i suoi «piccoli rituali» per mantenere sotto controllo la sua salute mentale.

Parlando al Page Six sul red carpet dell’evento «Bring Change to Mind's 11th Annual Revels & Revelations» a New York, l’attore canadese ha ammesso di non essere immune a momenti di crisi interiore e di aver trovato il modo per combattere contro i suoi demoni.

Ryan, che lunedì è stato insignito del Robin Williams Legacy of Laughter Award, ha dichiarato: «Non sempre ci riesco come vorrei, a dirla tutta», ha detto la star, rispondendo a una domanda su come riesca a mantenere il suo equilibrio mentale. «Certamente ho i miei piccoli rituali e tutta una serie di cose che mi fanno stare con i piedi per terra e fanno sì che la mia mente non vada fuori controllo».

«A volte ci riesco, a volte no».

La meditazione è uno strumento utile per l’attore di «Deadpool», soprattutto quando si sente sopraffatto. «Lo faccio quando sento che sto per entrare in quella spirale», ha spiegato il 46enne. «Conosco quel tipo di problema e faccio del mio meglio per gestirlo».

Bring Change to Mind, un’organizzazione non profit, è stata fondata dalla diva di Hollywood Glenn Close e dalla sorella. L’obiettivo è estirpare lo stigma e la discriminazione contro le persone affette da disturbi mentali.

Covermedia