Sabrina Salerno

La showgirl racconta la sua esperienza con il tumore al seno e sottolinea l'importanza cruciale della prevenzione per tutte le donne.

Covermedia

Sabrina Salerno ha rivelato pubblicamente, attraverso i suoi canali social, il difficile percorso che sta affrontando a causa di un tumore al seno.

«Tra poche ore entrerò in sala operatoria», ha annunciato la showgirl, pronta per l'intervento all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo un'estate di esami che hanno confermato la presenza di un nodulo maligno. La Salerno ha voluto condividere la sua esperienza per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione, dichiarando: «La mammografia può salvarci la vita».

Molti colleghi del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro sostegno, tra cui Simona Ventura, Antonella Clerici e Carolina Marconi, anch'essa sopravvissuta al tumore al seno. «Forza Sabri», ha scritto Ventura sui social, mentre altri, come Alessia Marcuzzi e Asia Argento, hanno mostrato vicinanza.

L'operazione è stata eseguita con successo dai chirurghi Christian Rizzetto e Giorgio Berna, con un approccio combinato di quadrantectomia e ricostruzione del seno. «Era una lesione non palpabile evidenziata durante la mammografia preventiva», ha spiegato il dottor Rizzetto. Berna ha aggiunto: «Abbiamo eseguito un rimodellamento della ghiandola mammaria per restituirne la forma».

Dopo l'intervento, la Salerno ha rassicurato i suoi fan: «Sto bene, l'operazione è andata bene», ringraziando per il supporto ricevuto. Ha poi ribadito un messaggio chiave: «Non trascurate la salute. La prevenzione è fondamentale».

