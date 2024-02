Sangiovanni

Il giovane cantante si prende una pausa a tempo indeterminato dalla musica per dedicarsi a se stesso e risolvere alcuni nodi interiori.

Sangiovanni annuncia l’annullamento dei concerti in programma e l’uscita del suo nuovo album.

Il giovane cantante, reduce dal penultimo posto al Festival di Sanremo, ha deciso di prendersi un periodo di pausa a tempo indeterminato per ritrovare la serenità perduta.

«A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo», ha esordito l’ex allievo di «Amici».

«L’uscita del mio album «privacy» e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati. Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto preacquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie».

«Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie».

Sangiovanni, Giovanni Damian all’anagrafe, promette di tornare una volta risolti i problemi di salute mentale che lo attanagliano.

«Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come "lavoro".»

«Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima».

Sangiovanni è arrivato 29esimo a Sanremo 2024 con il brano «Finiscimi», dedicato alla fine della storia d’amore con Giulia Stabile.

Covermedia