Il Codacons chiede chiarezza sui voti a Sanremo e minaccia un'istanza

La cantante Angelina Mango festeggia la vittoria sul palco dell'Ariston con i conduttori della finale Amadeus e Fiorello.

Il Codacons e Assoutenti chiedono chiarezza sui voti attribuiti al Festival di Sanremo. Doveva essere Geolier ad aggiudicarsi la vittoria secondo il televoto, ma alla fine è stata Angelina Mango a trionfare.

Secondo il televoto, era il rapper napoletano Geolier in pole position per aggiudicarsi il podio al Festival di Sanremo, conquistato poi inaspettatamente dalla collega Angelina Mango.

«La Rai dovrà fornire tutti i dati circa i voti espressi dal pubblico attraverso il televoto e quelli dei singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio», minaccia il Codacons annunciando un'istanza all'Autorità per le comunicazioni, l'AGCOM, alla Rai e al Ministero pertinente per le incongruenze tecniche riscontrate nel televoto, come per altro segnalato da alcuni artisti in gara e confermato poi dalla stessa Rai.

«Il televoto sta funzionando regolarmente: abbiamo parlato con referenti di Telecom presenti qui e con i notai. C'è una valanga di voti che vengono regolarmente acquisiti, ma non arriva il messaggio di conferma. Data la mole di preferenze, Telecom ha dato priorità all'acquisizione dei voti stessi. Lo hanno confermato i notai e i referenti di Telecom che sono qui», ha sentenziato la Rai.

Geolier aveva raccolto il 60% delle preferenze con il televoto, a fronte di un misero 16,1% dell'artista lucana. Tuttavia, nella classifica finale Angelina ha trionfato con il 40,3%, scalzando il napoletano, che ha chiuso con il 25,2%.

Covermedia