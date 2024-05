Scarlett Johansson

La star di Hollywood si è detta «scioccata» e «arrabbiata» dopo aver scoperto che la sua voce è stata perfettamente replicata attraverso l’intelligenza artificiale.

Scarlett Johansson attacca ChatGPT. La star di Hollywood si è detta «scioccata» e «arrabbiata» dopo aver scoperto che la sua voce è stata perfettamente replicata attraverso il noto software basato sull’intelligenza artificiale.

«In settembre ho ricevuto un’offerta da Sam Altman (CEO di OpenAI), che voleva ingaggiarmi per dare voce agli attuali sistemi di ChatGPT4», ha tuonato la 39enne. «Mi ha detto che, se avessi prestato la mia voce al sistema, avrei potuto colmare il divario tra le aziende tecnologiche e i creativi e aiutare i consumatori a sentirsi a proprio agio con il cambiamento epocale che riguarda gli esseri umani e l'intelligenza artificiale. Dopo un’attenta considerazione e per ragioni personali, ho declinato l’offerta».

Tuttavia per Scarlett, a distanza di molti mesi, è arrivata una brutta sorpresa. «Nove mesi dopo, i miei amici, la mia famiglia e il pubblico in generale hanno notato che un nuovo sistema chiamato 'Sky' riesce a imitare perfettamente la mia voce», ha detto la star.

«Quando ho sentito la demo, ero scioccata, arrabbiata e incredula che il Sig. Altman avesse scelto una voce così simile alla mia tanto che i miei amici più stretti e gli organi di informazione non erano in grado di distinguerla. Il signor Altman ha addirittura insinuato che la somiglianza fosse intenzionale, twittando la parola «lei»: un riferimento al film in cui ho doppiato un sistema di chat, Samantha, che instaura una relazione intima con un essere umano».

Open AI, dopo la protesta di Johansson, ha rimosso la voce di Sky. «Riteniamo che le voci dell'IA non debbano imitare deliberatamente le voci delle celebrità: la voce di Sky non è un'imitazione di Scarlett Johansson, ma appartiene a un'altra attrice professionista che usa la sua voce naturale», hanno detto in un post sul blog. «Per proteggere la loro privacy, non possiamo condividere i nomi dei nostri doppiatori».

