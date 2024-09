Selena Gomez

La cantante e attrice punta sulla gestazione per altri o l'adozione per diventare mamma.

Selena Gomez non può portare avanti una gravidanza.

A rivelarlo pubblicamente è stata la cantante e attrice in un lunga intervista per Vanity Fair.

«Purtroppo... ho avuto troppi problemi di salute in passato e rischierei di mettere in pericolo la mia vita e quella del bambino», ha dichiarato la 32enne. «È qualcosa per cui ho sofferto a lungo».

Alla star di «Only Murders in the Building» è stato diagnosticato il lupus nel 2013 e nel 2017 si è sottoposta a un trattamento di chemioterapia e a un trapianto di rene.

Selena sognava di portare il proprio figlio in grembo. «Non è necessariamente come l'avevo immaginato», ha ammesso. «Pensavo che sarebbe successo come succede a tutte le altre».

Oggi Selena ha accettato la sua condizione e sa di avere altre opzioni per diventare mamma, tra cui la maternità surrogata e l'adozione.

«Oggi sto molto meglio riguardo a questo tema. Trovo che sia una benedizione il fatto che ci siano meravigliose donne disposte a fare da madre surrogata, e poi c'è l'adozione. Sono due importanti opzioni per me».

«Sono emozionata per come sarà quel viaggio, anche se sarà un po' diverso», ha continuato. «In fin dei conti però non mi interessa. Sarà mio. Sarà il mio bambino».

Selena frequenta il produttore discografico e cantautore Benny Blanco da oltre un anno. In una recente intervista al The Howard Stern Show, Blanco ha dichiarato di volere avere un figlio con Selena.

