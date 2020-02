Simone Inzaghi: in arrivo un altro bebè

Source: Covermedia

L’allenatore della Lazio e sua moglie Gaia Lucariello aspettano un maschietto.

Simone Inzaghi si prepara per diventare di nuovo papà. Si tratta di un altro fiocco azzurro, un altro maschietto insieme a sua moglie Gaia Lucariello (per Simone è il terzo figlio). La coppia rivela la dolce news ai fan su Instagram.

«Oggi, 26 febbraio, il giorno in cui sono nata, condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili», scrive Gaia sul social. Nel video postato ci sono Simone e il primo figlio Lorenzo, che scoppiano un palloncino rivelatorio: dentro tanti piccoli palloncini azzurri.

I commenti e gli auguri non hanno tardato ad arrivare. Tra tutti anche quelli di Alessia Marcuzzi.

«Buon compleanno amica bella», scrive la simpatica conduttrice, ex del coach. «Per te questo è davvero speciale. Ti voglio bene».

Tra le altre congratulazioni quelle di Sarah Felberbaum, Michela Quattrociocche, Costanza Caracciolo e ovviamente del cognato di Gaia, Pippo Inzaghi.