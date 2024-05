Sir Elton John

Il celebre musicista ospiterà una mostra al V&A di Londra dal 18 maggio 2024 al 5 gennaio 2025, presentando oltre 300 immagini dalla sua collezione di fotografie.

Sir Elton John detesta essere fotografato, nonostante la sua passione per la fotografia.

Il musicista settantasettenne colleziona fotografie dagli anni Novanta e ora una vasta esposizione di oltre 300 immagini, scattate da 140 fotografi della sua collezione, sarà esposta al V&A di Londra.

Nonostante l’imponente collezione formata da migliaia di foto, Elton ha dichiarato alla BBC: «Non appenderei mai una mia foto al muro di casa, no grazie».

Ha aggiunto: «È paradossale che collezioni fotografie dato che non mi piace essere fotografato. Lo trovo davvero doloroso».

La nuova mostra, intitolata «Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection», si terrà al V&A dal 18 maggio 2024 al 5 gennaio 2025. Elton è rimasto senza parole nel vedere la sua collezione appesa ai muri di questo storico museo.

«Non avevo mai visto molti di questi scatti così ben esposti. Camminando tra le opere, appese magnificamente e suddivise in sezioni diverse con vari colori delle pareti, non potrei essere più soddisfatto».

Gli appassionati di fotografia potranno ammirare una vasta gamma di immagini, che documentano momenti storici significativi, come il movimento per i diritti civili, la crisi dell'AIDS, gli attacchi dell'11 settembre e l'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio.

David Furnish, marito di Elton, ha commentato: «Viviamo in un'epoca in cui sembra che le persone vogliano riscrivere la storia e negare la verità. Credo che quando un evento viene immortalato in una fotografia, diventa un fatto indiscutibile. Questo lo fissa nel tempo».

