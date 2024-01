Stefano Accorsi

L’attore interpreterà il Premio Nobel per la fisica in una serie tv che andrà in onda in primavera, in occasione del 150° anniversario della nascita dell’inventore.

Stefano Accorsi sarà protagonista di una nuova serie tv Rai, dedicata alla vita di Guglielmo Marconi. A produrre lo show sarà Simona Ercolani per Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Lucio Pellegrini.

La serie sarà girata tra l’Emilia-Romagna e il Lazio e la messa in onda avverrà in primavera, in occasione del 150° anniversario della nascita dell’inventore, nato a Bologna il 25 aprile 1874.

Ambientata alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, la serie verrà girata in alcuni luoghi cruciali per la vita dell’inventore, premio Nobel per la fisica: da Villa Griffone, casa Natale di Marconi e sede della Fondazione Guglielmo Marconi – Museo Marconi, a Palazzo Venezia, da Villa Mondragone a Villa Torlonia fino al Museo Storico della Comunicazione, oltre che all’interno di una fedele ricostruzione di uno studio di 27 metri dell’Elettra, il celebre panfilo su cui Marconi ha vissuto con la sua famiglia.

Covermedia