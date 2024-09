Striscia La Notizia

Beatrice Coari e Gianluca Briganti sono i nuovi volti del celebre tg satirico di Antonio Ricci, portando freschezza e talento alla 37ª edizione.

«Striscia la notizia» presenta una novità storica per la sua 37ª edizione: per la prima volta sul celebre bancone ci saranno insieme una Velina e un Velino.

Il duo è composto da Beatrice Coari, 21 anni, e Gianluca Briganti, 37 anni, presentati durante la conferenza stampa del 19 settembre 2024.

Ecco chi è Beatrice Coari

Beatrice Coari, nata a Genova, è una giovane ballerina con una grande passione per la danza, trasmessale dalla madre fin dall'età di 4 anni. Beatrice, che studia Economia all'Università di Genova, si è dedicata alla danza classica e moderna, oltre a cimentarsi nella heels dance.

Ha anche partecipato al concorso di «Miss Italia» dopo essere stata incoronata «Miss Miluna Liguria» nel 2023. Amante della natura, dello sport e molto legata alla sua famiglia, Beatrice si prepara a portare la sua energia e il suo talento sul palco di «Striscia la notizia».

Ecco chi è Gianluca Briganti

Accanto a lei, Gianluca Briganti, originario di Viareggio, performer e attore con un curriculum internazionale. Con madre cilena e padre napoletano, Gianluca ha coltivato fin da bambino l'amore per la danza, per poi diplomarsi all'Accademia «MAS Music Arts & Show» di Milano.

Ha calcato i palcoscenici dei più famosi musical, tra cui «Flashdance», «The Bodyguard» e «Dirty Dancing», interpretando ruoli principali come Johnny Castle. Ha lavorato anche in televisione, partecipando a programmi come «Crozza nel paese delle meraviglie» e «Zelig Event».

Gianluca è un appassionato di fitness e skateboard, e ha vissuto in diverse città del mondo, tra cui Miami, Berlino e Las Vegas, dove è stato il primo italiano nel cast di «Magic Mike live».

